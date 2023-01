Na Otoku so vsaj tisti, ki so Harryju in Meghan nenaklonjeni ali do njiju odkrito sovražni, trdili, da bomo Rezervo kupili samo novinarji, da ne bi o njej pisali zgolj na podlagi španskega prevoda, ki se je, kar je skrajno nenavadno, pet dni pred uradnim izidom pojavil v nekaterih knjigarnah v Španiji in tudi drugod, menda celo v Sloveniji. Koliko je v Veliki Britaniji novinarjev? Veliko veliko manj kot dobrih 400.000, kolikor je bilo že prvi dan na Otoku prodanih izvodov knjige, o kateri imaš, ko jo prebereš od prve do zadnje, 410. strani, zelo drugačen vtis, kot si ga imel, ko si bral iz španskega prevoda iztrgane stavke in odlomke. Zaradi katerih si bil prepričan, da gre zgolj za nizanje prinčevih obtožb na račun kraljeve družine, predvsem brata, očeta in mačehe, ne vedno v tem vrstnem redu.

V resnici gre za mešanico spovedi, žalosti, jeze in ljubezni, slednje posebno do matere Diane in žene Meghan, ki bi lahko Rezervo razumela tudi kot ljubezensko pismo njej, čeprav je surovo iskren o vsem. Tudi o tem, da je pri sedemnajstih letih na hitro na polju za pubom naskočil starejšo damo, ki ga je razdevičila in ga obravnavala kot žrebca. Med »ježo« ga je celo tleskala po zadnjici. Ena od zanimivih, a netočnih ocen knjige je, da zveni kot najdaljše telefonsko sporočilo, napisano pod vplivom alkohola; pri teh sporočilih se namreč šele, ko jih trezen prebereš, zaveš, kaj vse si napisal. Harry se je dobro zavedal, kaj in zakaj je napisal v tem iskrenem obračunu ne samo z britanskimi mediji, sploh tabloidnimi, s katerimi je že dolgo v vojni, ampak tudi s kraljevo družino, katere člani naj bi šli v posteljo s hudičem, ko so tabloidom napletali negativne in grde zgodbe o njem in Meghan, tudi zato, da bi rehabilitirali sebe (mačeha Camilla, oče Karel III.). Z njimi je obračunal zaradi njihovega odnosa najprej do matere Diane in njenega spomina, do njega po materini smrti in nazadnje do njegove žene Meghan.

Daleč prehitel spomine Baracka in Michelle Obama

V Britaniji, ZDA in Kanadi je angleški izvirnik v različnih podobah, knjižni, elektronski in avdio različici, prebral jo je princ Harry, dosegla rekord založniške hiše Penguin Random House: dobrih 1,43 milijona prodanih izvodov v prvem dnevu. Presenečenje? Sploh ker s(m)o o vsebini knjige pet dni pred uradnim izidom (10. januarja) vedeli vse več in veliko eksplozivnega zaradi predčasnega pojava španskega prevoda s temačnejšim naslovom En la sombra (V senci), čeprav je dejanski prevod besede rezerva v španščini ali repuesto ali de reserve. 1,43 milijona v prvem dnevu prodanih knjig je daleč najhitrejša prodaja neleposlovne knjige tega imenitnega založnika. Doslej so bili na vrhu lestvice njihovih neleposlovnih uspešnic spomini nekdanjega ameriškega prvega para. Obljubljena dežela, knjiga spominov Baracka Obame, je prvi dan presegla prodajo 887.000 izvodov, Moja zgodba, spomini Michelle Obama, pa več kot 725.000 izvodov.

Predsednica uprave Random House Group Gina Centrello sanjsko prodajo Harryjeve Rezerve pripisuje njeni iskrenosti, pogumu in neposrednosti. In temu, da lahko Harryja ob branju knjige resnično začenjamo razumeti. Njegova morda najmočnejša izjava je, da njega in brata Williama ne bi bilo, če ne bi stari oče princ Filip poskrbel za to, da sta se njegova mati in oče poročila, vendar tudi, da bi bila njegova mati verjetno še živa, če se ne bi poročila z njegovim očetom, ki se je neokusno šalil o tem, ali je res njegov oče. Napisal je vse, kar mu je ležalo na duši. Celo to, da je imel zaradi pohoda na severni tečaj ozebline na glavici penisa, kar je sprožilo krajšo razpravo o tem, ali je obrezan. Nanizal je tudi vsa mamila, ki jih je terapevtsko jemal zaradi travm po materini smrti (marihuana, kokain, psihedelične gobe).

Ponatisi v Franciji in Nemčiji

To je po vseh merilih odlično napisana knjiga spominov, ki se lepo bere. Tako imenovani ghostwriter, najeti pisatelj, ki jo je spisal, je ameriški novinar in romanopisec John Joseph Moehringer, ki je odlično napisal tudi življenjepis legendarnega teniškega igralca Andreja Agassija. Harryjevo življenje in spomini so mu ponudili neizčrpen vrelec za zelo berljivo knjigo, tudi zato, ker gre za britansko kraljevo družino, ki svet najbrž bolj zanima kot vse druge skupaj. V Franciji, republiki, ki se je zadnjega kralja in kraljice znebila zelo kruto, z giljotino, so francoski prevod Le Supplant, kar ni ravno rezerva, prej nekdo, ki so ga odrinili ali prisilili k odhodu, so Harryjeve spomine, vseh 210.000 izvodov, razprodali v dveh dneh. Zato jih bodo natisnili še 130.000. Prinčeve spomine bodo ponatisnili tudi v Nemčiji.