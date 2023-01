3 dimenzijske različice forda E-transita so na voljo. L2 H2 s srednjo medosno razdaljo in srednjo višino strehe, L3 H2 z dolgo medosno razdaljo in srednjo višino strehe ter L4 H3 z dolgo medosno razdaljo in podaljšano dolžino ter visoko višino strehe.

2 elektromotorja sta na razpolago pri E-transitu. Šibkejši premore 135 kilovatov (184 konjev) moči, močnejši pa 198 kilovatov (269 konjev). Baterija ima uporabno kapaciteto 68 kilovatnih ur, kar, izmerjeno po merilnem ciklu WLTP, zagotavlja doseg do največ 317 kilometrov. Hitro polnjenje s 115 kW enosmernim tokom v 15 minutah zagotovi 132 kilometrov dosega.

E-Transit je prvenstveno namenjen uporabnikom, ki imajo vnaprej znane poti, znotraj dosega baterije, in ki bodo vozila večinoma polnili preko noči na polnilnicah svojega podjetja. Model je idealna rešitev za uporabnike, ki imajo na svojih poteh veliko ciklov pospeševanja, ustavljanja ter čakanja – tipično za dostavne službe in mestno vožnjo. (Jure Zavrnik, Summit motors Ljubljana)

90% manj sestavnih delovima pogonski sklop E-transita v primerjavi z dizelskim, kar zmanjšuje možnosti okvar in omogoča 40 odstotkov nižje stroške lastništva.

73.150 € je osnovna cenaforda E-transita, in sicer s šibkejšim motorjem in srednjo medosno razdaljo ter srednjo višino.