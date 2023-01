Megane R.S. ultime izhaja iz megana R.S. trophy, ki ga dvigne na še višjo raven z edinstvenim videzom in popolno opremljenostjo. Posebna serija bo štela 1976 oštevilčenih primerkov (kot spomin na leto, v katerem so ustanovili Renault Sport) in bo imela podpis Laurenta Hurgona, preskusnega voznika in strokovnjaka za razvoj, ki je dosegel rekorde modela megane R.S. na dirkališčih. Megane R.S. ultime, ki ga bo poganjal štirivaljni motor s turbo polnilnikom, največjo močjo 224 kW (300 KM) in največjim navorom 420 Nm, bo zadnja serija modela megane R.S. in tudi zadnji model z zaščitnim znakom Renault Sport. Bogato izročilo znamke se bo v malce drugačni obliki nadaljevalo pod imenom Alpine, znamko športnih avtomobilov Skupine Renault.