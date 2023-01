V nedavnem intervjuju je vztrajala, da jo japonska kultura preprosto fascinira in da ne razume, zakaj jo ljudje obtožujejo, ker je oboževalka nečesa lepega. »Japonska kultura je bogata s tradicijo, a obenem tako futuristična, s toliko pozornosti do umetnosti, detajlov in discipline. To me je resnično fasciniralo,« je o svoji ljubezni do kulture povedala pevka. »Ko sem obiskala Tokio, sem se počutila kot doma. Ugotovila sem, da sem Japonka.« O Japonski je veliko poslušala že kot deklica, saj ji je oče veliko govoril o službenih potovanjih na Japonsko.