Prvotno dišavo je ustvaril parfumer Paul Vacher, soustvarjalec parfumov arpège in miss dior, ki je bil takrat lastnik Le Galiona. Filmska diva je bila konec petdesetih let prejšnjega stoletja ambasadorka Le Galiona in obraz dišave sortilège, parfuma, posvečenega ekstravagantnim zabavam in življenjskemu slogu tedanje visoke družbe. Proti koncu tega sodelovanja je nastala l'astre, sestavljena po Avinem okusu, ki je desetletja ostala njena zasebna dišava.