Po lanskem premoru so se na Beverly Hills v polnem sijaju in glamurju, ki mu pritiče, vrnili zlati globusi. Prestižne nagrade za najboljše na filmu in televiziji so spremljala tudi modna kritična peresa, ki so se razveselila dogajanja na rdeči preprogi. Igralski zvezdniki so tako imeli priložnost, da primerno odprejo sezono podelitve nagrad s kombinacijo tradicionalnega hollywoodskega glamurja in svežih, inovativnih silhuet. Številni modni kritiki so se strinjali, da je naziv najbolje oblečene letos osvojila oskarjevka Jessica Chastain. Zvezda serije George & Tammy je blestela v polprosojni kreaciji Oscarja de la Rente, okrašeni s kristali, všitimi v mrežast vzorec.

Veliko pozornosti je pritegnila tudi Margot Robbie, ki se je odločila za roza obleko v duhu svojega zadnjega filma Barbie. Čeprav so mnogi domnevali, da je njenega dolgoletnega sodelovanja s Chanelom konec, se zdi, da ni tako. Njeni oboževalci so se strinjali, da ji seksi mladostni kroji pristajajo veliko bolje kot klasični Chanelovi, a Margot tokrat ni zgrešila, ko se je odločila za kreacijo francoske modne hiše. Ena največjih zvezdnic večera je bila Jennifer Coolidge, ki je slavila v kategoriji stranskih igralk. Izbrala je črno obleko dolce and gabanna, pri izbiri pa jo je navdihnil lik Tanye, ki jo upodablja v Belem lotosu.

Zgrešena kombinacija seksapila in glamurja

Seveda pa niso imele vse zvezdnice sreče z izbiro večerne toalete. Manekenka Heidi Klum je znana po inovativnem videzu, a tokrat je z bleščicami in perjem zgrešila. Čeprav kreacija odlično pristaja njenemu popolnemu telesu, je bolj podobna plesnemu kostumu kot stajlingu, primernemu za tovrsten dogodek.

Čeprav si bo zvezdnica sitkoma Abbott Elementary Quinta Brunson letošnje zlate globuse zapomnila po osvojenem kipcu, pa bo težko pozabila na precej ostre kritike njenega stajlinga. Igralka se je odločila za obleko iz roza in črnega tila v slogu morske deklice, ki ji je zagotovila mesto na večini seznamov najslabše oblečenih.

Po drugi strani pa se je Selena Gomez odločila za zelo glamurozno obleko valentino, a je vseeno umanjkal tisti »vau« učinek, ki smo ga pri mladi pevki in igralki vajeni. Kroj in material nista laskala njeni postavi, pa tudi Selena sama v tej kreaciji ni bila videti, kot da poka od samozavesti.

Kot vedno se je Salma Hayek držala svojega preizkušenega recepta, seksapilnosti v kombinaciji s klasičnim glamurjem, in dokazala, da lahko tudi s takšnim precej »ziheraškim« pristopom udariš mimo. Grobe črne naramnice nikakor niso šle skupaj z nežno prosojno obleko, ki jo je nosila, na fotografijah z rdeče preproge pa je videti, kot da je kreacija vsaj za njeno bujno oprsje tudi za kakšno številko premajhna. Na seznamu modnih kiksov se je znašla tudi Elizabeth Debicki, ki jo mnogi poznajo po vlogi princese Diane v peti sezoni Krone. Izbrala modno rožnato obleko miu miu, a ji togi ravni kroji niso šli v prid. »S to obleko so res prizadeli najino dekle,« se je na twitterju našel komentar enega od oboževalcev priljubljene serije na Netflixu. Bo pa vsekakor zanimivo spremljati letošnje podelitve oskarjev in preveriti, ali so se igralke in modne vplivnice od kritičnega peresa in mnenja »strokovnjakov« na družabnih profilih le kaj naučile.