Ne, ni težko uganiti – gre za upravljanje z nastavitvami pri mnogih avtomobilih, katerih proizvajalci so se pod enobesednim sloganom »prečiščevanje« lotili zmanjševanja števila fizičnih gumbov na račun tega, da je tako rekoč vse skoncentrirano na velikem osrednjem zaslonu, ki je občutljiv na dotik. Nazadnje sem se prav prejšnji teden, ko je potekala preventivna akcija proti uporabi telefona med vožnjo, zamislil, zakaj me vendar policist ne more ustaviti in oglobiti, ko sem na ogromnem zaslonu na dotik bistveno preveč dolgo iskal nastavitve klimatske naprave? Oziroma, bolj v kontekstu, kako to, da bi me v primeru, če bi denimo skladbo, ki si jo želim zavrteti, iskal v svojem telefonu, lahko ustavil in oglobil, v primeru, da bi enako počel na slabše odzivnem avtomobilskem zaslonu, pa ne? In to kljub temu, da je raziskava, ki smo jo objavili ne dolgo nazaj, pokazala, da najnovejši infozabavni sistemi poslabšajo reakcijski čas za volanom bolj kot uživanje alkohola in konoplje ter bolj kot telefoniranje.

Za osvežitev spomina, takole so povedali številke: če ima na vožnjo polno osredotočen voznik reakcijski čas praviloma eno sekundo, se ta pri tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola do zakonsko dovoljene meje, upočasni za 12 odstotkov, pod vplivom marihuane za 21 odstotkov, pri uporabi prostoročnega (!) načina telefoniranja za 27 odstotkov, pri uporabi glasovnih ukazov za od 30 do 36 odstotkov, z upravljanjem s prsti preko zaslona na dotik pa kar za 53 do 57 odstotkov. Da se vse to na cesti preračuna v sekunde in prevožene metre, ki dobesedno lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo, ni treba poudarjati.

Da, če bi ocenjevali zgolj po videzu in atraktivnosti, zagotovo velja, da večji je zaslon, lepše in atraktivneje je vse skupaj videti. A na neki točki, ki smo jo že zdavnaj prekoračili, je vse skupaj šlo predaleč, zato bo zavoljo varnosti treba storiti korak oziroma več njih nazaj. Vrniti gumbe in stikala (nekatere redke izjeme, to je treba dodati, jih nikdar niso umaknile), kar mnogi, pohvalno, že počno, in predvsem poenostaviti uporabo na stopnjo, kot smo jo že poznali.

Pa tudi dodatnih rešitev se ponuja veliko, nekaj so jih denimo predstavili tudi na nedavnem sejmu elektronike CES v Las Vegasu – pri BMW so tako denimo prepričani, da bodo veliki osrednji zaslonu kmalu postali zgodovina, in da bo prav tako kmalu precej več informacij projeciranih na vetrobransko steklo. Kar zagotovo ne bi bilo slabo – tako bodo tudi pogled in misli bolj usmerjeni na cesto in jih ne bo treba obračati stran.