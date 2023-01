Naslov, ki zagotavlja dobro prodajo

Prvi izbor Slovenskega avta leta je bil leta 1993, zmagovalec pa BMW serija 3 coupe. Največkrat doslej so zmagali avtomobili znamke Volkswagen, in sicer devetkrat. Ustanovitelji izbora so bili trije, danes je v žiriji osem medijev. Znak izbora, ki ga je zasnoval oblikovalec Aleš Galičič, je po dobrih treh desetletjih še vedno v veljavi. Letos je zmagal peugeot 308.