Po uvodni tekmi pete letošnje postaje svetovnega pokala v biatlonu so bili v slovenskem taboru nadvse zadovoljni. Po nekaj manj kot dveh letih je bil Fak spet na zmagovalnih stopničkah, zato so bile želje najboljšega slovenskega biatlonca pred drugo letošnjo tekmo s skupinskim startom še večje. »Zaradi vetra sem na prvem streljanju naredil korekcijo na puški, a je en strel zgrešil tarčo. Po dveh stoodstotnih streljanjih in šestem mestu je bil načrt, da napredujem, vendar sem spet zgrešil strel in nazadoval. Na žalost se tudi tekaško nisem najbolje počutil, tako da sem izgubil še dve mesti,« je svoj nastop po 13. mestu ocenil 35-letni Jakov Fak. »Moj glavni tekmec je bil Christiansen in res sem se moral pošteno namučiti, da sem ga na koncu premagal,« je po svoji že deveti zmagi v sezoni in to navkljub trem kazenskim krogom, dejal Johannes Thingnes Boe, ki je zdaj že pri 62. v karieri.

Tudi na ženski preizkušnji s skupinskim startom je slavila vodilna v svetovnem pokalu, Francozinja Julia Simon, ki je v zadnjih stotih metrih bila hitrejša od Italijanke Lise Vittozi in rojakinje Anais Chevalier-Bouchet. Slovenk ni bilo na startu, so pa tudi v soboto zaostale za pričakovanji, saj so v štafetni tekmi prehitele le dve reprezentanci, potem ko morale kar štirikrat v kazenski krog. Dvakrat sta v kazenski krog morali Anamarija Lampič in Kaja Zorč, s tremi popravami je tekmo končala Živa Klemenčič in z eno Lena Repinc. Naslednja postaja biatlonskega svetovnega pokala bo Anterselva.