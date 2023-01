V Zakopanah na Poljskem, kjer je oba dneva pred 25.000 gledalci razplet krojil tudi veter, so bili največji osmoljenci gostitelji, saj so ostali brez težko pričakovane zmage. Na ekipni tekmi je slavila Avstrija s prednostjo ene točke pred Poljsko, med posamezniki pa je včeraj Norvežan Halvor Egner Granerud prehitel Dawida Kubackega za 1,1 točke, potem ko je imel Poljak po prvi seriji avtocesto do zmage. Avstrijec Jan Hoerl je zaostajal 8,7 točke, Granerud že 15,8 točke, a Kubacki je imel v finalu med vsemi najslabše razmere, saj je dobila kar 20,1 točke dodatka za veter v hrbet, Granerud pa le 3,4 točke.

​Kraft preprečil slavje velike trojice letošnje zime

Slovenska reprezentanca je bil na ekipni tekmi med favoriti vsaj za stopničke, saj je imela še v poskusni seriji najboljši seštevek točk, na tekmi pa niti po enem izmed osmih skokov ni bila na prvih treh mestih. Vsi tekmo se je gibala med četrtim in petim mestom ter končala tik pod odrom za zmagovalce. Nekaj je bilo smole z razmerami (Kos in Zajc v prvi seriji), nekaj pa napak in v izenačeni konkurenci je bila predstava dovolj za četrto mesto. Včeraj je celo kazalo, da bo tekmo odpihnil premočan veter. Potem ko so odpovedali prvo serijo, so tekmo vendarle izpeljali, vendar je veter spreminjal smer in moč, zato je bilo potrebno tudi nekaj športne sreče. Da na odru znova ni bila velika trojica letošnje zime Granerud, Kubacki in Lanišek, je poskrbel Avstrijec Stefan Kraft, ki je v finalu izkoristil izdatno pomoč vzgonskega vetra (8,6 točke odbitka) in s skokom 145,5 metra na četrto mesto porinil Laniška, ki je silovito napadel z desetega mesta, čeprav je dobil kar 11,2 točk dodatka za veter v hrbet.

»V seštevku zelo solidna tekma. V prvem skoku nisem bil točen na mizi in ob takšnih razmerah je bil napaka še bolj kaznovana. Vesel sem, da sem ostal miren in sem v finalu resnično naredil vrhunski skok. Bil je eden najboljših v letošnji sezoni. Upam, da nadaljujem tam, kjer sem končal s finalnim skokom,« je povedal 26-letni Anže Lanišek, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala zdrsnil na tretje mesto, saj ga je prehitel Granerud. Izmed Slovencev so točke osvojili še Lovro Kos (13. mesto), Žiga Jelar (16.) in Peter Prevc (17.). Kos (9. po prvi seriji) in Jelar (8. po prvi seriji) sta v finalu nazadovala, vendar nista bila preveč razočarana, ampak sta zatrdila, da sta vesela novih točk v svetovnem pokalu. »Oba moja skoka sta bila po kakovosti podobna, iz dolžine skokov pa je razvidno, kaj naredijo razmere v zraku (prva serija 120 m, dodatek za veter v hrbet 15,1 točke, druga serija 130,5 m, dodatek 0,6 točke op. p.). Na ekipni tekmi sem prikazal boljša skoka,« je pojasnil kapetan Peter Prevc. Debitant v svetovnem pokalu Rok Masle je za eno mesto (2,1 točke) zgrešil prve točke v karieri. Domen Prevc je imel smolo, saj je po 130 metrov dolgem skoku padel, a se ni poškodoval. Timi Zajc se oba dneva ni znašel z vetrom v hrbet.

»Pred tekmo smo vedeli, da bo kar zahtevna, da bomo imeli zelo spremenljive pogoje. Bila je malo izsiljena, a z zelo dobrimi skoki, predvsem pa vrhunskim skokom Anžeta v drugi seriji. Žal nam razmere niso bile namenjene za zmagovalni oder. Pohvala tudi ostalim fantom za dober nastop,« je povedal slovenski selektor Robert Hrgota. Skakalci se selijo v Saporo na Japonskem, kjer bodo konec tedna tri tekme. Roka Masleta bo zamenjal Žak Mogel.

Nika Križnar je brez telemarka znova zapravila stopničke

Slovenke so na tekmah v Zau na Japonskem osvojile manj točk, kot so načrtovale in ostale brez vrhunske uvrstitve na stopničke. Na premierni super ekipni tekmi s tremi serijami, na kateri sta bili v vsaki reprezentanci po dve tekmovalki, sta Ema Klinec in Nika Križnar zasedli zgolj peto mesto. V megli sta bila dobra le prvi skok Klinčeve in zadnji Križnarjeve. S prednostjo kar 35,3 točke je zmagala Avstrija pred Norveško in Nemčijo.

Na včerajšnji tekmi posameznic v sneženju je Nika Križnar na šestem mestu stopničke zgrešila za 1,7 točke. Če bi naredila doskok v telemark, bi se uvrstila na tretje mesto. »Na japonski turneji sem bolj zadovoljna z nastopom v Saporu, Zao pa je zame vedno uganka, saj mi vsakič nekaj zmanjka za stopničke. Tokrat je bil to podpis – telemark, zato sem zelo jezna nase. S skoki sem zadovoljna, manjka pa boljši rezultat, za katerega bo potrebno pokazati še nekaj več,« je povedala Nika Križnar. Nika Prevc je bila osma, potem ko je prvič v sezoni naredila dva skoka brez večjih napak, točke sta osvojili še Ema Klinec (18. mesto) in Katra Komar (22. mesto). »Nastop je bil v skladu s vso sezono. Ker Križnarjeva ne naredi telemarka, je v letošnji sezoni tekmicam podarila že kar nekaj stopničk. Prevčeva je bila končno bolj točna na odskočni mizi. Klinčeva je bila brez pravih občutkov, Komarjeva pa je imela lep nastop. V seštevku smo z japonsko turnejo zadovoljni, saj na njej še nikoli nismo osvojili toliko točk. Po novem letu nismo imeli možnosti za trening, zato gremo v Planico, da izpopolnimo telemark,« je povedal glavni trener slovenske ekipe Zoran Zupančič. Petič v letošnji sezoni je zmagala Avstrijka Eva Pinkelnig, ki ima v skupnem seštevku svetovnega pokala po polovici tekmovanj že 263 točk prednosti pred Nemko Katharino Althaus.