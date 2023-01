Butalec Smrko Grbina je poklical Pravoverno članico Brino Gromsk in ji zgrožen povedal. »Pridem domov, sedem in začnem pripravljati slike za svoje politične govore, ko zazvoni moj mobilni telefon. Pogledam na ekran, ki je imel izpisano številko sedeža naše stranke in sprejmem klic. Slišim ukazovalen glas: Poslušaj Smrko, sprejel si ta klic, kar pomeni, da se bo nekaj zgodilo. In odloži slušalko. Brina, samo tebi povem, usral sem se od strahu. Neznani klicatelj me je okužil s povzročiteljem driske preko telefona in s tem posledično izvršil poskus umora.« »Čakaj malo, Smrko, ti si okužen. Takoj odloži slušalko, da ne okužiš še mene,« je zahlipala Brina. Ampak bilo je že prepozno, tudi njej je ušlo.

Takoj je poklicala prvake Pravovernih in jim opisala, kaj se je zgodilo Smrku in njej, ter povedala, da hiti k zdravniku po izvide, ki bodo služili kot dokaz v butalski preiskavi in kazenskem postopku. Ko pride k zdravniku, so bili tam že Smrko in vsi, ki jih je poklicala, z isto nadlogo in posledicami. Vsi skupaj so v zdravnika tiščali, da naj poleg izvida »driska« napiše tudi, da so bili vsi okuženi preko prenosnih telefonov. Zdravnik, razen izvida »driska«, drugega ni hotel napisati, ampak jih je poslal k policaju. Predlagal pa jim je, naj angažirajo sodnega izvedenca za okužbe, ker sam še ni slišal za tako vrsto okužb. »Bravo,« so rekli, »pa še sodnega izvedenca za telekomunikacije bomo najeli«.

Policaju so, vsak posebej, povedali, kaj se jim je zgodilo praktično ob isti uri. In to takrat, ko so bili opozorjeni po telefonu. »Prav naši prenosni telefoni in medsebojni klici nas okuženih so past. Razišči, kdo je okužil telefone in najprej klical Smrka!« so narekovali policaju.

Potem so se doma vsi izpraznili in očedili ter se skupaj našli na tiskovni konferenci. »Dragi Butalci! Gre za nezaslišan napad na Pravoverne, z namerno okužbo, torej s poskusi umorov preko telefonov. Neverni ne izbirajo sredstev, kako bi nas onemogočili pri doseganju naših pravičnih ciljev. Verjamemo, da bosta policijska preiskava in kazenski postopek pokazala vso podlost Nevernih,« so v en glas zdeklamirali butalski javnosti, ki jih je odprtih ust poslušala.

Minil je teden dni, ko je policaj sklical butalske novinarje in jim povedal, da so preiskali okoliščine dogodka in ugotovili, da so bili vsi okuženi Pravoverni popoldan tistega dne na strankarskem kosilu, kjer so jedli tudi školjke in kislo zelje ter hrano zalivali s šmarnico. Vse skupaj je verjetno povzročilo prav to, kar se jim je zgodilo. Hkrati je ugotovljeno, da klica s sedeža stranke sploh ni bilo. Kot pravi butalski policaj pa je postavil Pravovernima Smrku in Brini vprašanje: »Zakaj pa sta sploh klicala druge, če sta sumila, da gre okužba preko telefona?«

Butalski Pravoverni poročilu policaja ne verjamejo ter pravijo, da je malomarno in nestrokovno. K sreči izvedenska mnenja še čakajo.

Tomaž Šumi, Lesce