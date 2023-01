Tihotapci drog niso več samo moški mrkega obraza s čepico na glavi, kot si radi predstavljamo, temveč mnogokrat mlajše ženske, mule iz Brazilije, ki (nekatere pod prisilo) pogoltnejo večje količine droge, skrite v kondome, na cilju pa jih izločijo. Z več takšnimi so se lani ubadali na zagrebškem letališču, o čemer smo že pisali. Čez lužo pa zadnje čase ujamejo vse več tihotapcev med kabinskim osebjem letal. Na zaporno kazen trenutno čaka 41-letna Teresa White, ki je priznala, da je oktobra lani iz San Diega v Boston skušala pretihotapiti smrtonosen fentanil. Whitova je imela kratek postanek v San Diegu, kamor je priletela iz Dallasa. Tik pred vkrcanjem za nov let se je postavila v vrsto za kabinsko osebje, kjer varnostnih pregledov običajno ni. A je imela smolo, da so jo po naključju izbrali zanj. Namesto v Bostonu je tako še isti dan pristala v lisicah. Kakšen kilogram in pol fentanila je imela prilepljenega okoli pasu, carinikom pa je hitela razlagati, da gre za pas za izgubo teže. Hiter test na droge jo je postavil na laž. Če bi jo tihotapila v prtljagi, bi se ji verjetno uspelo izmuzniti prijetju.

Odvrgla kovček in zbežala

Če je kabinsko osebje take privilegije nekoč zlorabljalo le v filmih, spomnimo se naslovne junakinje iz filma Quentina Tarantina Jackie Brown, je danes drugače. Največkrat jih premami visoko plačilo za relativno majhno tveganje. Preprodajalci jim mastno plačajo za prenos drog znotraj ZDA, nekateri pa zbejejo dovolj poguma, da tihotapijo tudi iz Mehike. »Po mojih izkušnjah je takih primerov ogromno, le ne ujamejo jih veliko,« je za časnik New York Post povedal Dennis Ring, zagovornik ene od tistih z malo več smole.

A če je Teresa White brez večjih problemov – le s tresočimi koleni – opravila telesni pregled, je bila pred leti zgodba s stevardeso Marsho Gay Reynolds povsem drugačna. Ko so jo leta 2016 na letališču v Los Angelesu hoteli pregledati, je 34-letnica sezula čevlje z visokimi petami, odvrgla kovčke in pobegnila. V prtljagi so našli več kot 30 kilogramov kokaina, vrednega okoli dva milijona dolarjev. Uspelo se ji je prebiti na letalo za New York ter se za nekaj dni potuhniti v hotelu na letališču. Potem se je vendarle predala. Lani je bila obsojena na več kot trinajst let zapora. V zadnjih letih so na letališčih zabeležili več podobnih primerov, med izstopajočimi je bil stevard Rohan Myers, ki si je za take podvige omislil posebne spodnje hlače, v katere mu je uspelo stlačiti več kot tri kilograme kokaina. Tudi zanj je bil usoden naključni pregled. Ko so ga odpeljali v drug prostor, se je začel nenadzorovano potiti. Kaj hitro je priznal, da so mu obljubili deset tisoč dolarjev za prenos droge.