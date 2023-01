Ljudje so nezaupljivi do prostorskih sprememb

Jedro arhitekturnega biroja Medprostor, ki je nastal leta 2011, sestavljajo Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap in Samo Mlakar. Za svoje delo v zadnjih treh letih so arhitekti s soavtorji in sodelavci prejeli letošnjo nagrado Prešernovega sklada, med projekti iz tega obdobja pa je komisija za izstopajoče podčrtala zasnovo lesene hiše Hribljane in športne dvorane Vižmarje - Brod ter nadkritje ostalin cerkve svetega Janeza Krstnika v Žički kartuziji.