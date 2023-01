Sedemdesetletna dama, ki širi kulturo pitja

Majda Debevc je vse prej kot običajna sedemdesetletnica. Največja strast mednarodno priznane strokovnjakinje za destilate so žgane pijače in cigare, pot pa energično damo rada zanese tudi v Škofjo Loko. V času soške fronte so tja dostavljali najrazličnejše blago, tudi rum, ki spet postaja vse bolj priljubljen.