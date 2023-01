Vejpanje otrok ni popolnoma neškodljivo

Poročali smo že, da v osnovnih in srednjih šolah vse več učencev uporablja elektronske cigarete. Vejpalo naj bi 13 odstotkov devetošolcev in 25 odstotkov dijakov četrtih letnikov. Pomenljivo je tudi, da se osnovnošolci in srednješolci sklicujejo na raziskave, ki trdijo, da uporaba elektronskih cigaret ni škodljiva. Starši, ki bi svoje otroke radi odvrnili od kajenja, pa pogosto ne vedo, kako pristopiti k otroku in ga uspešno seznaniti z vsemi nevarnostmi.