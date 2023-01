Na demonstracijah je več deset ljudi držalo velik transparent z napisom »Ne varčevanju in privatizaciji ter da zdravstvenemu varstvu in javnim storitvam«. Drugi so držali transparente, na katerih so zahtevali odstop desničarske predsednice regionalnih oblasti Isabel Diaz Ayuso. »Zmanjševanje stroškov v zdravstvu je kaznivo dejanje,« je pisalo na enem od njih po poročanju AFP.

Primarno zdravstvo na območju Madrida je zaradi pomanjkanja sredstev in osebja že več let pod velikim pritiskom. Vse več ljudi se zato obrača na urgentne oddelke bolnišnic, ki so zdaj preobremenjeni, kar odmeva po vsej Španiji.

Združenje zaposlenih v nujni medicinski pomoči SEMES je ta teden sporočilo, da se je število pacientov na oddelkih nujne medicinske pomoči v Madridu povečalo od deset do 20 odstotkov, združenje ADSP, ki prav tako zastopa zdravstvene delavce v Madridu, pa je sporočilo, da 300 ljudi čaka na hodnikih na prosto posteljo. Opozorili so, da so razmere nevzdržne zaradi neustreznih politik in pozvali ljudi k udeležbi na protestih.

Demonstracije v prestolnici potekajo sredi vala stavk zaradi pomanjkanja sredstev v javnem zdravstvu po vsej Španiji. Stavke načrtujejo ali z njimi grozijo v najmanj osmih od 17 španskih regij.