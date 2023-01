»Tako srečen sem, da sem podpisal za Chelsea. To je velik klub v odlični ligi in je zelo privlačen projekt za zdajšnje obdobje v moji karieri. Veselim se srečanja s soigralci in dela ter učenja pod vodstom trenerja Grahama Potterja,« je za klubsko spletno stran dejal Mudrik.

Mudrik velja za odličnega igralca v dvobojih ena na ena, svoje sposobnosti je kazal na obeh krilnih položajih pri Šahtarju iz Donecka, najboljše predstave pa je kazal, ko je z leve strani prodiral v desno na svojo priljubljeno nogo, so med drugim zapisali pri Chelseaju. V tej sezoni je bil na 18 tekmah vključen v prav toliko zadetkov, vključno s tremi goli in dvema podajama v ligi prvakov.

Mudrik, ki je bil še pred kratkim pred vrati londonskega Arsenala, se je akademiji Šahtarja pridružil leta 2016 in potem kot posojen igral tudi za prvoligaša Arsenal Kijev in Desno Černigiv. Preboj v Šahatrju je naredil v sezoni 2021/22, ko je na 11 ligaških tekmah prispeval dva gola in sedem podaj.

Ukrajinec je po podatkih Transfermarkta peta najdražja okrepitev v zgodovini Chelseaja po Romelu Lukakuju (113 milijonov evrov), Wesleyju Fofanaju (80,4), Kaiju Havertzu in Kepi Arrizabalagi (oba po 80). Toda z dodatki bi lahko cena za Mudrika zrasla na 100 milijonov evrov.