Po četrtem, zadnjem strelskem nastopu se je odvil troboj za zmago, potem ko je Simon zgrešila eno tarčo, Vittozzi in Chevalier-Bouchet pa sta zadeli vseh pet strelov.

V taktičnem zadnjem krogu je z napadom najprej poskusila Italijanka, a ji je na spustu Simon nekoliko ušla, nato povečala prednost ter še sedmič v karieri slavila. Pred Vittozzi je imela 2,6 sekunde naskoka, pred rojakinjo pa 6,7.

Skupno so bile to 20. stopničke v karieri za Simon in osme letos, s čimer je izdatno povišala prednost v skupnem seštevku. V njem ima zdaj 756 točk, druga je s 615 točkami Švedinja Elvira Öberg, ki pa danes ni startala. Tretja je Vittozzi s 538 točkami.

Poleg Elvire Öberg danes preizkušnje nista začeli niti Nemka Denise Herrmann-Wick in Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland.

Na startu prav tako ni bilo Slovenk, saj jih ni med najboljšimi 25 v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki imajo pravico nastopa skupaj s petimi najboljšimi posameznicami konca tedna.

Biatlonska karavana se bo naslednji teden preselila v italijansko Anterselvo. Prve preizkušnje bodo na sporedu v četrtek.