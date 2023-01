Protesti v središču Tunisa so potekali sredi večmesečnih političnih pretresov in gospodarskih težav v Tuniziji, kjer so se v letih 2010-2011 začeli upori arabske pomladi. Več ločenih shodov, ki so jih organizirale različne opozicijske stranke, je potekalo ob močni prisotnosti policije.

Podporniki opozicijske koalicije Fronta narodne odrešitve so po navedbah očividcev zahtevali Sajedov odhod. Nekateri med njimi so skandirali: »Ljudje želijo padec režima,« kar po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spominja na vstajo iz leta 2010, ki je končala vladavino Ben Alija.

»Na ulici smo zato, da bi Sajedu sporočili, naj odide. Ti ljudje vas bodo zrušili, tako kot so zrušili Ben Alija,« je predsedniku na protestih sporočil vodja opozicijske Delavske stranke Hama Hamami.

Sajed, nekdanji profesor prava, je leta 2021 odstavil vlado in suspendiral del ustave iz leta 2014, ki je omejila pristojnosti predsednika v korist parlamenta in predsednika vlade. Lani je bila na referendumu potrjena sporna nova ustava, ki je Sajedu podelila širša pooblastila. Sajed je tudi razpustil parlament in razpisal predčasne volitve za izvolitev novega zakonodajnega telesa.

Volitve decembra lani je bojkotirala opozicija, poleg tega pa ga je zaznamovala zelo nizka volilna udeležba. Po podatkih volilne komisije je glasovalo le enajst odstotkov od skoraj 9,2 milijona registriranih volivcev v državi.

Sajed, ki je funkcijo prevzel leta 2019, je večkrat branil svoje poteze, češ da so v skladu z ustavo. Obljubil je, da bo zaščitil osnovne svoboščine in državljanske pravice.