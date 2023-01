Mont Blanc, ki je z okoli 4800 metri nadmorske višine najvišja gora v zahodni Evropi, letno obišče 20.000 pohodnikov in smučarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanko, ki je bila na pohodu s še dvema osebama, so našli zasuto pod snegom, ko je bila že mrtva. Ostala dva pohodnika nista bila poškodovana.

Policija je odredila preiskavo nesreče in obdukcijo trupla.

Priljubljenost Mont Blanca predstavlja po navedbah predstavnikov lokalnih oblasti vedno vedno večji varnostni in okoljski problem. Višje temperature v zadnjih letih so stalile permafrost, kar povečuje tveganje padanja kamenja na najbolj priljubljene poti. Avgusta so oblasti zaprle dve priljubljeni gorski zatočišči, ker se je zaradi suše povečala nevarnost krušenja skal. Taljenje snega verjetno prispeva tudi proženju snežnih plazov.