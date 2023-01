Madžari so odgovarjali na vprašanje, ali se strinjajo s sankcijami EU proti Rusiji v zvezi z viri energije, surovinami in jedrskimi gorivnimi palicami. Na posvetovanju, ki velja za nezavezujoči referendum, so odgovarjali tudi na vprašanja o širitvi madžarske jedrske elektrarne Paks s strani ruske državne jedrske agencije Rosatom, o politiki sankcij, ki omejuje turizem, in o zviševanju cen hrane zaradi sankcij.

Glasovalo je 1,4 milijona državljanov od skupno okoli osem milijonov volilnih upravičencev. Opozicija je kritizirala posvetovanje in z njim povezane visoke stroške. Zgolj tehnični stroški posvetovanja naj bi stali 2,7 milijarde forintov, skupni stroški pa niso znani, poroča APA.

Madžarski premier Viktor Orban je pred dvomesečnim posvetovanjem, ki se je končalo 15. decembra lani, poudaril, da o sankcijah na ravni EU ni bilo odločeno demokratično, ampak so o njih odločali bruseljski birokrati in evropske elite. Madžarska se je sicer doslej strinjala z vsemi svežnji sankcij EU proti Rusiji, madžarski spletni portal 24.hu pa je spomnil, da je Orbanova vlada sankcije odobrila še pred začetkom posvetovanja.

Orbanova vlada večkrat organizira nacionalna posvetovanja, na katerih je mogoče glasovati s pismom ali prek spleta, da bi potrdila svoje politike. Opazovalci že več let kritizirajo vprašanja kot sugestivna, manipulativna in zavajajoča.