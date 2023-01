»Prihodnji teden bo precej bolj v znamenju snega, kot je bila zima doslej,« je za STA danes dejal dežurni meteorolog na agenciji za okolje Jure Cedilnik.

Hladna fronta bo ponoči najprej dosegla severno Slovenijo in nato počasi tudi južni del države. Ob tem bodo intenzivne padavine, meja sneženja se bo hitro spustila do nižin, tako da bo precej močno snežilo večji del jutra in dopoldneva, je vremensko napoved povzel Cedilnik.

»Intenziteta bo precej močna, tako da lahko zapade tudi okoli pet centimetrov snega v uri tudi po nižinah. Sneg bo južen in moker, tako da se bo prijemal na drevje in lahko ponekod povzroča snegolom, kar lahko še dodatno ovira vozne razmere,« je dodal. Vremenoslovci po nižinah pričakujejo med pet in 20 centimetrov južnega snega.

Zaradi intenzivnega sneženja bodo po opozorilu agencije za okolje v ponedeljek zjutraj v večjem delu Slovenije vozne razmere močno poslabšane, možne so tudi prekinitve preskrbe z električno energijo.

Nato bodo v ponedeljek sredi dneva padavine ponehale, nov padavinski proces pa bo Slovenijo zajel v noči na torek in nato še en v noči na sredo. »Prihodnja dva procesa ne bosta tako intenzivna, pa tudi po nižinah ne bo vedno snežilo, ampak bo ponekod deloma snežilo, deloma deževalo,« je dodal dežurni meteorolog.

Marsikje bo, kot omenjeno, snežna odeja precej debela. Višje na Koroškem in Gorenjskem lahko tudi pol metra ali več, drugod po nižinah pa bo snega precej manj, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju verjetno le nekaj centimetrov. Prav tako ne bo snega po nižinah Primorske, tam bo deževalo.

Medtem na vidiku ni izrazitega mraza. Jutranje temperature bodo prihodnje dni malo pod lediščem, čez dan pa nekoliko nad lediščem. Višje se bo sneg obdržal, po dolinah pa bo to odvisno od količine zapadlega snega. V Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov, je še opozoril dežurni meteorolog.