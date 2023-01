Fifa je sporočila, da je Srbiji zaradi dogodkov na tekmi skupine G s Švico dosodila finančno kazen 50.000 švicarskih frankov (skoraj 50.000 evrov) in dodatno kazen zaprtja četrtine stadiona za naslednjo domačo mednarodno tekmo.

Kazen je posledica kršitev 12. člena (neprimerno vedenje igralcev in uradnih oseb) in 13. člena (diskriminacije) ob ugotovljenih navijaških vzklikih in obnašanju igralcev na tekmi s Švico, je pojasnila Fifa.

Med omenjeno tekmo je uradni napovedovalec na stadionu navijače pozval, da »ustavijo vse diskriminatorne vzklike in geste«, je takrat poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ob navijanju navijačev je sledila tudi konfrontacija švicarskega kapetana Granita Xhake z več srbskimi reprezentanti.

Fifa je že pred tem 7. decembra kaznovala srbsko zvezo s kaznijo 20.000 frankov po tem, ko je bila v srbski slačilnici izobešena sporna različica zastave z zemljevidom, na katerem je Kosovo prikazan kot del Srbije ob napisu »ni predaje«.

Disciplinska komisija Fife je zaradi prekrškov navijačev na tekmah SP dosodila kazni še zvezam Mehike in Ekvadorja. Mehika bo zaradi spornega skandiranja navijačev na tekmi proti Poljski Fifi morala plačati 100.000 frankov in bi v primeru novega tovrstnega prekrška igrala eno domačo tekmo brez gledalcev.

Medtem bo ekvadorska zveza morala plačati kazen 20.000 frankov kazni in bo na naslednji mednarodni tekmi morala zapreti tribune za goloma zaradi skandiranja njenih navijačev na tekmi s Katarjem, je sporočila Fifa.