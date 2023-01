Iz ruševin devetnadstropnega stanovanjskega bloka v Dnipru so doslej rešili več kot 40 ljudi, iskanje pogrešanih pa se nadaljuje, je še sporočil guverner mesta Dnipro po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Med smrtnimi žrtvami napada je tudi 15-letnica. V napadu je bilo popolnoma uničenih 72 stanovanj v poslopju, še 230 jih je bilo poškodovanih.

Rusija je v soboto začela nove raketne napade po vsej Ukrajini, med drugim v Kijevu, Harkovu in Odesi. To je bil prvi tovrstni obsežni ruski napad od začetka leta. V večini ukrajinskih regij so zaradi novih napadov uvedli izredne izpade električne energije, je v soboto povedal minister za energetiko German Galuščenko. Ukrajinski upravljavec energetskih objektov Ukrenergo je sporočil, da si prizadeva odpraviti posledice najnovejših ruskih napadov.

Ukrajinske oblasti so po najnovejših ruskih raketnih napadih Zahod znova pozvale, naj Ukrajini zagotovi več orožja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru v soboto zvečer poudaril, da je nasilje mogoče ustaviti z zahodnim orožjem, ki ga čaka ukrajinska vojska.

Pred tem se je zahvalil Veliki Britaniji, ki je kot prva država Ukrajini dobavila zahodne bojne tanke. To je po njegovih besedah znamenje drugim partnericam Ukrajine, naj storijo enako, poroča nemška tiskovna agencija dpa.