Zamenjava kun je v Sloveniji možna v prvih mesecih tega leta, banke na Hrvaškem pa bodo kune za evre menjale še vse leto. Menjava bo do konca leta možna tudi v enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte.

Hrvaška centralna banka (HNB) bo kovance menjala še tri leta od sprejetja nove valute, torej do konca leta 2025, bankovce pa brez omejitve.

Bankomati na Hrvaškem bodo prve tri mesece izdajali samo bankovce po deset in 20 evrov. 1. aprila bodo banke uvedle tudi bankovce za 50 evrov, bankovci za 100 evrov pa bodo na voljo tam, kjer bodo banke ocenile, da je to potrebno.

Uvedba evra na Hrvaškem je potekala v treh fazah. Prva faza je bila obdobje prikazovanja dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju, ki se je začelo 5. septembra lani in je trajalo do konca leta 2022. Druga faza je bila obdobje dvojnega obtoka, ki je trajalo od letošnjega 1. januarja do sobote. Tretja faza pa se je začela danes, ko je evro postal edino uradno plačilno sredstvo na Hrvaškem.