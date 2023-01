Poljaki so še enkrat več pokazali, da so izjemni ljubitelji smučarskih skokov. Ob vznožju skakalnice Wielka Krokiew se je zbrala ogromna množica navijačev, ki je pripravila pravo nogometno vzdušje. Poljaki v letošnji sezoni na krilih Dawida Kubackega nizajo odlične rezultate in vse je bilo pripravljeno tudi za veliko slavje na ekipni tekmi.

Z vnaprej pripravljeno zabavo pa se niso strinjali severni sosedje iz Avstrije, ki so v izjemno dramatični tekmi za eno točko prehiteli domače šampione. Za Avstrijo sta blestela predvsem prva tekmovalca v ekipi Daniel Tschofenig in Michael Hayböck, ki sta skakala brez napak. Svoj delež pa sta dodala še izkušena Manuel Fettner in Stefan Kraft. Ravno Kraft pa bi v zadnjem skoku skoraj zapravil lepo prednost, ki so jo priskakali sotekmovalci. Za Poljsko so skakali Kamil Stoch, Piotr Zyla, Pawel Wasek in Kubacki. Najboljši skok v finalu ni uspel niti Kubakemu in vse to je bilo na koncu dovolj za drugo mesto. Tretji so bili presenetljivo Nemci.

Malce je razočarala slovenska reprezentanca, ki je napravila preveč napak, da bi se borila za zmagovalni oder. V prvi seriji sta slabše nastopila Lovro Kos in Timi Zajc. Kos je svoj nastop v finalu popravil, Zajcu pa je tudi v drugo nekaj malega zmanjkalo. Pozitivno oceno pa si zaslužita Peter Prevc in celo sezono odlični Anže Lanišek. Kljub odličnim skokom vodji slovenske reprezentance, pa ta ni mogla poseči višje od četrtega mesta, za zmagovalnim odrom so orli zaostali za 26 točk. Še bolj od Slovencev so iztek skakalnice zapuščali Norvežani, ki so bili peti.