Ameriška vlada se lahko trenutno zadolži do 31.400 milijard dolarjev, kar je meja, ki bi naj bila dosežena v četrtek. Yellenova je napovedala preusmerjanje denarja po vladnih računih, da »katastrofo malce prestavi«. »Kongres mora povišati mejo ali jo opustiti, vendar mora ukrepati pravočasno,« je opozorila.

»Če vlada ne bo mogla poravnavati svojih obveznosti, bo to povzročilo nepopravljivo škodo ameriški ekonomiji, Američanom in globalni finančni stabilnosti,« je dodala. Spomnila je, da je mečkanje okrog meje javnega dolga leta 2011 že pripeljalo do znižanja kreditne ocene ZDA.

Nova republikanska večina v predstavniškem domu kongresa meni, da je meja javnega dolga nekaj, s čimer lahko vlado predsednika Joeja Bidna prisilijo v koncesije. Demokrati opozarjajo, da se s tem igrajo z ugledom in finančno stabilnostjo ZDA.

Večina držav po svetu takih težav nima, ker zakonodajalci nimajo pooblastil za določanje meje zadolževanja. Težave so v ZDA, kjer se republikanci navzven zavzemajo za znižanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga, vendar intenzivno le takrat, ko je v Beli hiši demokratski predsednik.

Na zunaj zato, ker velika večina republikancev nima nobenih težav s posebno dodatno proračunsko porabo, ki koristi njihovim volilnim okrožjem. Poslanci si s tem denarjem zagotovijo ponovno izvolitev.

Manjšina, sestavljena iz približno 20 republikancev, je teden dni blokirala izvolitev Kevina McCarthyja na položaj predsednika predstavniškega doma, dokler ni med drugim obljubil, da bo vsakemu povišanju meje javnega dolga sledilo zmanjšanje porabe.

Da gre bolj za politično sprenevedanje, po navedbah analitikov priča dejstvo, da pri meji javnega dolga ne gre za bodoče zadolževanje, ampak za dolg, ki so ga kongresniki skupaj z vlado že ustvarili v preteklosti.

Bela hiša za zdaj odločno vztraja, da ne bo nobenih pogajanj glede meje javnega dolga, vendar to za kongresne upornike proti McCarthyju ne pomeni nič. Senat doslej ni delal težav glede meje javnega dolga niti takrat, ko so imeli republikanci večino, v Beli hiši pa je bil demokrat.

Bolj odgovorni senatorji se zavedajo, da gre za ugled in finančno stabilnost celotnih Združenih držav, ne pa za mnenje volivcev posameznega volilnega okrožja. Takšnega mnenja je tudi večji del republikancev v predstavniškem domu in povišanje je možno z njihovimi in demokratskimi glasovi.

Vendar pa ima McCarthy premajhno večino v predstavniškem domu, da bi lahko zanemaril zahteve upornikov iz poslanske skupine Svoboda, ki bi se mu lahko maščevali pri drugih zadevah.