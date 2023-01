»Po enem letu vidimo, da ta ponovni vzpon ni le naključje ali samo en film,« je Cameron povedal za AFP ta teden v Los Angelesu in opozoril še na druge nedavne uspešnice, vključno s Top Gun: Maverick in Črni panter: Wakanda za vedno. Avatar: Pot vode je prišel v kina 13 let po izvirnem Avatarju, ki ostaja najbolj dobičkonosen film vseh časov, saj je blagajnah po svetu zbral 2,9 milijarde dolarjev.

Četudi nadaljevanje, ki 3D-dogajanje prestavi v novo podvodno okolje, (še) ne dosega tega zneska, je po prodaji vstopnic trenutno sedmi največji zaslužkar vseh časov. Ta izjemen uspeh je pomagal ponovno oživiti kinoindustrijo, ki sta jo od pandemije dalje prizadeli še konkurenca platform videa na zahtevo in slabše zanimanje obiskovalcev.

Po podatkih Nacionalnega združenja lastnikov kino gledališč je samo v ZDA od začetka pandemije covida-19 izginilo okoli 500 gledališč. Britanska skupina Cineworld, ki ima v lasti drugo največjo ameriško verigo kinodvoran Regal Cinemas, je sredi prestrukturiranja, potem ko je lani vložila zahtevo za stečaj.

Toda režiser Titanika, Terminatorja in drugih uspešnic Cameron ostaja trdno prepričan, da je kinoindustrija izjemno prilagodljiva in da je sposobna preživeti v prihodnosti. »Mislim, da filmi ne bodo nikoli umrli,« je povedal režiser. »To potrebujemo kot kultura, kot družba. Moramo iti v kina, v te velike prostore s stotinami tujcev,« je prepričan.

Pri svojih 86 letih sicer priznava, da so se navade spremenile. Medtem ko spektakli še naprej privabljajo mlajše množice v multiplekse, pa avtorski in neodvisni film vse težje prepriča starejše občinstvo, da bi zapustilo svoje domove. »Vidim vzorec tiste vrste filma, ki ga bodo ljudje šli gledat v kinodvorano, in tiste vrste, ki ga ne bodo. In tako imajo pretočne vsebine še vedno zelo bogato in pomembno mesto,« je povedal Cameron.

Nadaljevanje Avatarja je Cameronu, ki je vegetarijanec in je znan kot strasten ljubitelj podvodnega raziskovanja, omogočilo, da razširi teme franšize: varovanje narave in grožnje, ki jih okolju predstavljata imperializem in kapitalizem. A čeprav je film iztrgal občinstvo iz udobja njihovih sedežnih garnitur, je bil deležen mešanih odzivov kritikov. Na podelitvi zlatih globusov v tem tednu je ostal praznih rok, za razliko od predhodnika iz leta 2009, ki je Cameronu prinesel kipca za najboljšo dramo in najboljšega režiserja. Za svoje letne nagrade ga niso nominirali niti Cameronovi kolegi - ceh ameriških režiserjev.

