Štuhec je nastopila s startno številko 37 in se odločno pognala na progo. A se je njen napad na vrhunsko uvrstitev hitro končal. Na televizijskem posnetku je bilo možno videti, da je slovenska smučarka podrsala po zaščitni mreži, ko ni mogla speljati zavoja. Mariborčanka se je hitro pobrala in pomahala delavcem ob progi, da je vse v redu, in se sama ob progi spustila do cilja.

Organizatorji tekem v St. Antonu so bili zaradi slabih vremenskih razmer prisiljeni poseči v tekmovalni spored. Ženskega smuka, ki je bil sprva predviden v soboto, niso izpeljali, ker niso izpeljali nobenega od dveh uradnih preizkusov proge. Slednje seveda ni bilo v skladu z načrti najboljše slovenske smukačice, dvakratne svetovne prvakinje, ki se je po menjavi opreme v tej sezoni prvič po treh letih in desetih mesecih znova zavihtela na oder za zmagovalke.

Mariborčanka je smuk v St. Moritzu 17. decembra lani končala na drugem mestu. Hitrejša od Slovenke je bila le najboljša smukačica zadnjih let Italijanka Sofia Goggia. Tudi Goggia je na današnji tekmi odstopila in ostala brez uvrstitve. Za zdaj pa ni ogrožen ženski smuk v Cortini d'Ampezzo, ki bo na sporedu naslednjo soboto, 21. januarja. Štuhec je na progi Olympia delle Tofane v Dolomitih doslej trikrat stala na smukaških stopničkah. Prvič s tretjim mestom na smuku 28. januarja 2017 in nato še 18. in 19. januarja, ko je bila najprej druga ter zatem tretja.

Štuhec je po štirih smukih v sezoni na tretjem mestu v posebnem smukaškem seštevku. Zbrala je 192 točk, več jih imata na svojem račun le Goggia 380 in Švicarka Corinne Suter 218. Dvaintridesetletna slovenska šampionka je sezono odprla s petima mestom na smukih v Lake Louisu, najslabša, 12., je bila nato na prvem od dveh smukov St. Moritzu. V St. Antonu bodo v nedeljo izpeljali še en ženski superveleslalom.

Dvaintridesetletna Brignone je osvojila še 21. zmago v svetovnem pokalu, osmo superveleslalomsko, s čimer ima največ zmag v tej disciplini med Italijani. To je bil komaj četrti superveleslalom svetovnega pokala v St. Antonu. Leta 1999 je slavila Švicarka Corinne Rey Bellet, na drugem leta 2013 je bila najhitrejša Slovenka Tina Maze, pred dvema letoma pa je slavila Gut-Behrami.