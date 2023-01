Bohinec je pojasnil, da je projekt republiškega stanovanjskega sklada na Jesenicah že izpadel iz načrtov sklada, sedaj pa so ga uspeli ponovno umestiti nazaj v program. Prvotno je bilo v načrtu, da bo nova stanovanjska soseska z najemnimi stanovanji zgrajena že v letu 2023. Občina je v ta namen že pred dobrimi tremi leti pripravila tudi podrobni prostorski načrt za območje Partizana.

Nova stanovanjska soseska je umeščena v bližino upravnega središča občine, na zemljišču, ki teče vzdolž glavne ceste. Zemljišče, ki je večinoma prazno in poraščeno z drevesi, je že v lasti sklada. Ta bo na tem mestu zgradil dva večstanovanjska objekta, v katerih bo skupaj 46 javnih najemniških stanovanj. Objekta bosta imela tudi podzemno garažo.

Jeseniška občina se je zavezala, da bo zemljišče komunalno opremila. Tako je Bohinec v četrtek podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Savaprojekt iz Krškega Urbanom Žigantejem za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Partizana. Vrednost pogodbe je 120.000 evrov.

Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja bo Občina Jesenice lahko pristopila k sami izgradnji omenjene infrastrukture, ki obsega cestno omrežje z razsvetljavo, vodovodno in hidrantno omrežje, kanalizacijo komunalne odpadne in padavinske odpadne vode ter vročevodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in KTV omrežje.

Na občini so za izvedbo investicije v letošnjem proračunu zagotovili milijon evrov. Še letos namreč pričakujejo pridobitev gradbenega dovoljenja. Računajo, da se bosta gradnji komunalne opreme in stanovanjskih objektov izvajali sočasno, saj je tudi Stanovanjski sklad RS že izbral izvajalca za projektiranje stanovanjskih objektov in zunanje ureditve z manjšim parkom.

Kot je ob podpisu pogodbe za projektiranje komunalne ureditve izpostavil župan, gre za prvi korak k reševanju stanovanjske problematike na Jesenicah. S projektom bodo zagotovili nove bivanjske prostore za mlade družine. Te računa, da bodo privabili tudi s posodobitvijo in ozelenitvijo mesta ter z ustreznimi delovnimi mesti.