V Kijevu potekajo »raketni napadi na ključne infrastrukturne objekte«, je na telegramu sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Kirilo Timošenko. Rakete so padle tudi na območje Harkova in Zaporožja. Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da so rakete padle na nenaseljeni del mesta in da ni bil nihče poškodovan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prebivalce je pozval, naj se zatečejo v zaklonišča.

Po podatkih urada predsednika je bil na območju Kijeva prizadet tudi stanovanjski objekt, vendar za zdaj ni bilo podatkov o morebitnih žrtvah. Gre za prvi večji raketni napadi na ukrajinsko prestolnico od začetka leta. Od sredine oktobra je Rusija izvedla številne obsežne napade, predvsem na objekte ukrajinske energetske infrastrukture. Zaradi obsežnega uničenja infrastrukture je marsikje prišlo do prekinitve dobave električne energije, kar je prizadelo na milijone ljudi.