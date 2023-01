V nedeljo se bo povsod pooblačilo, najpozneje na Štajerskem in v Prekmurju. Na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v Gornjesavski dolini okoli -4, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije od 5 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo do jutra marsikje spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek čez dan bodo padavine prehodno ponehale. V noči na torek bodo ponovno padavine, ki bodo zjutraj ponehale. Po nižinah bo povečini deževalo, le na Gorenjskem in Koroškem bo snežilo. V torek zvečer se bodo padavine znova okrepile, v noči na sredo bo po nižinah snežilo.

Vremenska slika: Po prehodu oslabljene hladne fronte je nad Alpami nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nova vremenska motnja je dosegla zahodno Evropo. Od severozahoda k nam prehodno doteka razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V nedeljo bo v sosednjih krajih Madžarske, vzhodne Avstrije in zahodne Hrvaške sprva delno jasno, a se bo postopno pooblačilo. Drugod bo oblačno, predvsem v hribih severovzhodne Italije in v Gorskem Kotarju bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. V nedeljo se bo vremenska obremenitev krepila, popoldne in zvečer bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Kazale se bodo v obliki slabega počutja, s povečanim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, z utrujenostjo in potrtostjo. Moteno bo spanje v noči na ponedeljek.