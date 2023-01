Koroška cesta bo do konca intervencije zaprta za vse udeležence v prometu od krožišča do križišča Koroška cesta-Slovenski trg. Obvoz je urejen. V sporočilu za javnost so pozvali k upoštevanju navodil policistov. Prosijo vse, da se ne zadržujejo na območju požara. Okoliške prebivalce pa, da naj zaradi požara in dima ne zapuščajo domov in imajo zaprta okna.