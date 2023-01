Zlata zrna so slavila še peto zaporedno zmago, skupno pa 15. na zadnjih 18 tekmah, čeprav je srbski zvezdnik Jokić tekmo zaradi poškodovanega desnega zapestja izpustil. Čančar je odigral 16 minut tekme in zbral pet točk, štiri skoke in eno ukradeno žogo. Naslednja tekma Denver čaka v nedeljo, ko bo gostil Orlando.

Chicago Bulls so doživeli še tretji zaporedni poraz, saj so v domači dvorani s 110:124 klonili proti Oklahoma City Thunderju, pri katerem je bil prvi mož Josh Giddey s 25 točkami in z desetimi skoki. Novinec Jalen Williams je dodal 22 točk, Shai Gilgeous-Alexander pa 21. Goran Dragić je za bike v igro vstopil s klopi, v 17 minutah pa je zbral devet točk, dva skoka in štiri podaje, izgubil pa je tudi dve žogi. Prvi strelec domače ekipe je bil Zach LaVine s 25 točkami. Naslednja tekma Chicago čaka v noči na nedeljo, ko v goste prihajajo prvaki Golden State Warriors.

Slednji so bili zvezde zabave v San Antoniu, ko so premagali Spurs s 144:113 pred rekordnim občinstvom. Jordan Poole je vodil branilce naslova s 25 točkami s klopi, Donte DiVincenzo jih je k zmagi dodal 22, izkazali so se tudi rezervisti. To niso bila imena, ki so privabila množico 68.323 gledalcev v dvorano Alamodome - domovanje ostrog od leta 1993 do 2002, preden so se preselili v areno AT&T Center. Ostroge so tekmo odigrale v znak praznovanja 50-letnice kluba. Navijači so slavili obe ekipi in pri tem presegli prejšnji rekord obiskanosti tekme redne sezone NBA z 62.046 gledalci na tekmi med Chicago Bulls Michaela Jordana in Atlanta Hawks v dvorani Georgia Dome iz leta 1998.

Stephen Curry je dosegel 15 točk (6-12), Klay Thompson in Andrew Wiggins vsak po 16, kar osem igralcev bojevnikov je končalo pri dvomestnem številu točk. Več drame na igrišču je bilo v Indianapolisu, kjer je John Collins popeljal Atlanta Hawks do zmage nad Pacers s 113:111, ko je sedem desetink sekunde pred koncem rednega dela zadel za zmago. Trae Young je bil sicer prvi strelec s 26 točkami. Jalen Brunson je nadaljeval v dobri formi in pomagal New York Knicks do zmage pri Washington Wizards s 112:108. Brunson je dosegel 34 točk, vključno s štirimi prostimi meti v zadnjih 14 sekundah.

V Detroitu je bil najboljši strelec tekme center New Orleansa Jonas Valančiunas s 33 točkami in 16 skoki, s čimer je New Orleans Pelicans popeljal do zmage nad Pistons s 116:110. Anthony Edwards iz Minnesote je dosegel 31 košev, njegovi Timberwolves pa so s 121:116 premagali Phoenix Suns. Slednji so igrali brez Chrisa Paula in Devina Bookerja.