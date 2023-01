Sentimentalnost v Alpah

Film Osem gora, ki sta ga Felix van Groeningen in Charlotte Vandermeersch posnela po italijanski knjižni uspešnici Paola Cognettija, se začne v vasici v italijanskih Alpah, kjer družina iz Torina, večinoma le mama in sin, preživlja poletja. V tem čarobnem, izvrstno posnetem okolju hribov in pašnikov se dvanajstletni Pietro spoprijatelji z vrstnikom Brunom, edinim otrokom v izpraznjeni vasici – podeželje se je izpraznilo, Bruno živi pri stricu, oče zidar je odšel delat v Avstrijo. Začne se prijateljstvo med krhkim meščanom in krepkim gorjanom, ki zna s kravami, dela v sirarni in se zna potepati. Le pisati ne zna prav dobro, in to opismenjevalno nalogo si zada Pietrova mama. Tudi očeta fant navduši, je pravo nasprotje njegovega asteničnega sina. Starši se tako domislijo, da bi Bruna vzeli s seboj v Torino in mu omogočili izobrazbo, a idejo v kali zatre njegov oče in ga odpelje delat v Avstrijo. Prijateljstva je tako konec, spet se srečata že odrasla, ko Bruno spet kmetuje na nekdanjem stričevem posestvu, Pietro pa pride na počitnice s študentsko druščino. To je že čas zavračanja potrošništva, ena izmed Pietrovih sošolk postane Brunova partnerica in v pol hipijski maniri zaživita družinsko življenje daleč od umazane torinske industrije, v kateri Pietro še naprej išče svoj prostor kot pisatelj.