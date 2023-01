Umrla Tatjana Patitz

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington in Tatjana Patitz so bile najslavnejša peterica manekenk v 90. letih prejšnjega stoletja, od minulega tedna pa ene od njih ni več. Pri 57 letih se je poslovila Patitzeva, kar je v sredo potrdil tudi njen agent. Patitzeva, ki je pred 30 leti veljala za supermodel, se je v manekenstvo podala pri 17 letih, od njega pa se je poslovila leta 2019, ko je nastopila na modni reviji za blagovno znamko Etro v Milanu. Potem se je popolnoma umaknila iz javnosti in se posvetila družinskemu življenju, predvsem svojemu sinu Jonahu in psom, ki jim je namenjena tudi njena zadnja objava na instagramu.