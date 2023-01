»Že dolgo ne štejem let, štejem srečne dni. Hvala bogu, da jih imam mnogo, in zato sem srečna ženska. Danes ste mi zaželeli vse mogoče, a verjemite, da sem uresničila vse svoje sanje in se izpolnila v vsakem segmentu življenja, pa sem šele na polovici. Ta tri srca sem dobila od mojih treh otrok, ki so moj največji življenjski uspeh. Vzgojila sem jih, da jih lahko danes s ponosom gledam, kako znajo uživati v življenju in kako biti srečni,« je med drugim zapisala v eni od objav.

Iva Todorić je po odhodu s položaja direktorice marketinga leta 2017 ustanovila podjetje Srculence, ki ga je registrirala za poslovno svetovanje in delo na področju trgovine, turizma, cateringa, medijskih storitev in tako naprej. Po začetnem minusu je hitro splezala na zeleno vejo in si privoščila križarjenje z motivacijsko govornico Ano Bučević, ki naj bi ji pomagala v najtežjih trenutkih v življenju, od afere Agrokor do ločitve. Po ločitvi je z otroki ostala v Kulmerovih dvorih, ki jih je dajala v najem za večje družabne dohodke, prav tako je bila na voljo za najem družinska vikend hiša Čarobna koliba v Ravni Gori, ki ima štiri spalnice, kopalnico ter savno in zunanji bazen.