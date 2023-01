Lisa Marie je tako kot oče, ki je umrl leta 1977, pri 42 letih, postala glasbenica in izdala tri albume. Poročena je bila štirikrat, z Michaelom Jacksonom, igralcem Nicholasom Cageem ter Michaelom Lockwoodom in Keoughom. Imela je štiri otroke, tri hčerke, vključno z igralko Riley Keough, in sina Benjamina Keougha, ki je leta 2020 pri 27 letih storil samomor. Smrt sina jo je močno prizadela, v svojem zapisu o smrti pa je zapisala, da izgube otroka ne preboliš nikoli. Nazadnje se je v javnosti pojavila v torek, na podelitvi zlatih globusov na Beverly Hillsu, na kateri je Austin Butler dobil nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo za biografski film o Elvisu režiserja Baza Luhrmanna z naslovom Elvis. Sožalje so prek družbenih omrežij družini izrekli številni zvezdniki, med njimi Tom Hanks, ki je igral v novem filmu o Elvisu, igralec John Travolta in pevka LeAnn Rimes.