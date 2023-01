Glasbenik o neotesanem Hauserju

Avtor pesmi Majko stara Matko Jelavić, ki je s to skladbo leta 1988 debitiral na Splitskem festivalu in so jo istega leta razglasili za največji hit v takratni Jugoslaviji, te dni ni zadovoljen s tem, kar se dogaja z njegovim največjim uspehom. Pesem na svojih nastopih izvajata tudi Luka Šulić in Stjepan Hauser iz dvojca 2Cellos, njun aranžma pa Jelaviću ni niti malo všeč. »Do zdaj sta več kot 20-krat izvedla Majko stara in jo vedno interpretirata na enak način. Uporabljata ta moj hit, ker dobro vesta, da je to ena najboljših hrvaških pesmi vseh časov. A to, kako to počneta, je blago rečeno katastrofa,« je za Večernji list dejal glasbenik. »Tuje hite obdelata brez napake, pesem Majko stara pa zmasakrirata. Poleg tega me nista niti vprašala za dovoljenje za izvedbo in tokrat vam povem, da ju bom zaradi tega tožil,« je napovedal Jelavić, ki je toliko kot nad izvedbo zgrožen tudi nad Hauserjevim odzivom, ko ga je prosil, naj pesmi ne izvajata več.