Obenem je že pogrešati vonj domačih trat, prestopni rok v slovenskih nogometnih ligah pa je pester. Bobičanec je prestopil v Celje, obenem je Mura izgubila mladega Cipota, ki ga sicer nasploh hvalijo in se je v zadnjih krogih resda stabiliziral, vendar se najti zamenjavo zanj vseeno ne zdi nerešljiv problem. Obenem daje Celje vtis, da v strategiji nima samo krepitve sebe, ampak tudi slabitev nasprotnikov, za njih spodbudne so tudi informacije, da je Olimpija brez denarja oziroma da lahko zaradi dolgov dobi prepoved nastopanja v Evropi, čeravno bi na koncu postala prvak. Nadvse izenačeno nadaljevanje prvenstva se obeta. Šest ekip se bo potegovalo za štiri mesta, ki gredo v Evropo, pregrupacije pa pričajo o vnetosti in tudi o tem, da bo šlo še bolj, kot je šlo doslej, za šesteroboj ekip z igralci iz tujine. Koper je očitno ekipa, v katero se steka domači opuščeni program oziroma igralci. Na tak način pomenljiv je Vid Koderman, tehničarski igralec, ki se je z vrstnikom Gorenakom v prvi ligi v dresu Maribora predstavil predlansko pomlad, vtis je bil takrat obetaven. Zdelo se je, kot da je Maribor iz rokava potegnil dva mlada aduta, a je bilo Disneylanda kaj kmalu konec, pri Štajercih so se začele menjave trenerjev in živčnost, mladeniča sta obsedela na klopi, danes Gorenak igra za Aluminij, medtem ko je Koderman pred dnevi prestopil v Koper. Kot je razumeti, gre za njegovo dokončno prekinitev vezi s klubom, v katerem je odrasel.

Od tekem, ki se obetajo konec tedna, vznemirjajo angleški derbiji, začenši s soočenjem Uniteda in Cityja v Manchestru, kar se zdi kot tekma, na kateri bi res lahko padlo večje število golov, in to na obeh straneh, tankoslojno pa se vonja tudi morebitno presenečenje gostiteljev, na katere dvojni znak je vreden 2,09. Podobno zabaven bi znal biti tudi londonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom, kar kaže tudi to, da je koeficient na oba gol zgolj 1,57, a obenem ne bi presenetil niti remi, kar pa v kombinaciji z goli obeta pomnožek investicije s 4,05.