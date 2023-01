Kdaj bo po lanskemu koncu tekmovalne poti Aljaža Bedeneta na turnirju največje četverice naslednjič igral slovenski teniški igralec, je težko vprašanje. Realnost je takšna, da bo prihodnost na veliki sceni odvisna od Slovenk. Od ponedeljka naprej bosta na OP Avstralije igrali dve Slovenki, in sicer Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Z novim trenerjem

Za Tamaro Zidanšek, ki je na svetovni lestvici zdrsnila na 88. mesto, je eno najtežjih obdobij, odkar se je prebila med najboljših 100 igralk. Njene zmage na turnirjih so redke, porazi pa kažejo, da tudi njene odločitve niso najboljše. Pred dvema mesecema je namreč izpustila izjemno pomemben dvoboj v pokalu Billie Jean King med Slovenijo in Kitajsko, ki so ga varovanke Andreja Kraševca v Velenju sicer vseeno dobile, ter se odpravila na južnoameriško turnejo. V Čilu (Colina), Argentini (Buenos Aires) in Urugvaju (Montevideo) je na treh turnirjih serije challenger dobila le en dvoboj. Med pripravami za Melbourne je obakrat izgubila tudi v uvodnem krogu na Novi Zelandiji (Auckland) in Tasmaniji (Hobart), kjer je sicer v kvalifikacijah dosegla dve zmagi.

Najtežje obdobje v karieri je v zadnjih mesecih preživljala tudi Kaja Juvan. Ljubljančanka je čustveno doživljala zdravstvene težave v družini ter se po septembrskem uspešnem nastopu v Portorožu odpovedala vsem mednarodnim turnirjem. Nastopila je le na pokalu Billie Jean King, kjer je vnovič dokazala, da je najboljša takrat, ko nosi slovenski dres. V zadnjih mesecih se je tudi razšla s trenerjem Zoranom Kranjcem ter ga zamenjala s Špancem Oscarjem Serrano Gamezom. Prejšnji teden je Ljubljančanka po dolgem času igrala na mednarodnem turnirju, v Hobartu, kjer je obstala v drugem krogu kvalifikacij. Na svetovni lestvici je nazadovala na 106. mesto.

Favorita Poljakinja in Srb

Glavni favorit za zmago pri moških je Novak Đoković, ki so ga lani po prihodu v Avstralijo tamkajšnje oblasti izgnale v Srbijo, ker ni bil cepljen proti koronavirusu. Leto kasneje se devetkratni zmagovalec Melbourna vrača na svoj najljubši turnir. Srb je bil izjemen ob koncu lanske sezone, ko je brez izgubljenega dvoboja osvojil sklepni teniški masters najboljše osmerice v Torinu, tudi letošnje koledarsko leto pa je začel s turnirsko zmago v Adelaidi. V finalu je sicer proti Sebastianu Kordi rešil zaključno žogico, a pred tem gladko premagal Denisa Šapovalova in Daniila Medvedjeva ter potrdil, da je prvi favorit za končno zmago v Melbournu. Drugi favorit na stavnicah pri moških je Daniil Medvedjev, tretji Rafael Nadal, ki brani lansko lovoriko, četrti Nick Kyrgios, sledita pa Jannik Sinner in Stefanos Cicipas.

Pri ženskah je prva favoritinja prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja je v pripravah za Melbourne igrala na ekshibicijskem turnirju v Združenih arabskih emiratih in na novem pokalu United v Avstraliji. Dvoboji so pokazali, da še ni šampionski formi, v oči pa bode gladki poraz z 2:6, 2:6 proti Jessici Pegula. Druga favoritinja je Arina Sabalenka, po vrsti pa Belorusinji sledijo Caroline Garcia, Jessica Pegula, Coco Gauff in Ons Jabeur.

Naomi Osaka je noseča

V zadnjih dneh je bilo največ govora okrog sporočila organizatorjev, da lahko tekmujejo tudi igralci, ki bodo pozitivni na covid-19, a le pod pogojem, da se počutijo dobro. Šef avstralskega tenisa Craig Tiley je celo dejal, da pozitivnega testa ni potrebno prijaviti. Avstralske oblasti so odločitev utemeljile, da se svet spreminja ter da se moramo vsi naučiti živeti s prisotnostjo covida-19. Mimogrede, drugačnega mnenja so še vedno v ZDA, kamor do sredine aprila ne sme vstopiti nihče, ki ni bil najmanj dvakrat cepljen proti covidu-19. S tega naslova se Novaku Đokoviću obeta, da ne bo smel tekmovati na dveh turnirjih serije masters v Miamiju in Indian Wellsu. Teniški svet pa opozarja, da bi se teoretično lahko zgodilo, da bodo po ZDA na turnirjih igrali okuženi, a cepljeni igralci, medtem ko necepljeni in zdravi ne bodo smeli tekmovati.

Na prvem letošnjem turnirju največje četverice bodo manjkali nekateri najboljši igralci na svetu. Na začetku leta je zaradi poškodbe mišice na desni nogi udeležbo odpovedal prvi igralec sveta in zmagovalec OP ZDA Carlos Alcaraz. V zadnjih dneh pa je uradno verzijo, zakaj ne bo tekmovala v Avstraliji, sporočila tudi nekdanja dvakratna zmagovalka Naomi Osaka. Petindvajsetletna Japonka je sporočila, da je noseča. »Vsak dan prinaša nov blagoslov in pustolovščino. Vem, da se lahko veselim veliko stvari v prihodnosti, ena od teh pa je, da bo moj otrok lahko gledal moje dvoboje in nekomu rekel 'To je moja mama.',« je na družbenih omrežjih zapisala Naomi Osaka ter dodala: »Leto 2023 bo zame leto lekcij in upam, da se vidimo na začetku naslednjega leta, ker vem, da se bom vrnila na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2024.«

*** 67.384 € bo prejel vsak teniški igralec, ki bo izpadel v 1. krogu OP Avstralije med posamezniki. Kdor se bo prebil v 2. krog, bo prejel dobrih 100.000 evrov.