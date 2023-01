Za mnoge najlepša, za številne najatraktivnejša, za vse pa najstarejša proga svetovnega pokala v alpskem smučanju v Wengnu se je včeraj bohotila z moškim superveleslalomom. Šele tretjim v zgodovini Lauberhorna, ki ga je dobil Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je preprečil popolno slavje Švicarjev, saj se jih je med najboljšo petnajsterico uvrstilo kar sedem. Najbolj je presenetil Stefan Rogentin, ki se je prvič v karieri uvrstil na zmagovalni oder, prehitel pa je celo vodilnega superveleslalomista sezone in najboljšega smučarja sveta rojaka Marca Odermatta. Edini Slovenec na startu Martin Čater je imel smolo, saj je pred njim padel Christof Innerhofer, tako da je bila tekma dalj časa prekinjena, v tem času pa je začelo močno pihati, kar se je poznalo predvsem v zgornjem delu proge. Tudi sicer pa je bil nastop Čatra slab, kar je dal jasno vedeti tudi glavni trener Gregor Koštomaj.

»Slišal sem, da so se nekateri alpski smučarji pritoževali, da niso imeli najboljše vidljivosti. Zase lahko rečem, da sem imel dobro in sem imel po tej strani srečo. Druga resnica pa je, da sem smučal odlično,« je svoj nastop ocenil Aleksander Aamodt Kilde ter na vprašanje, ali kdaj pogleda tudi na skupni vrstni red v svetovnem pokalu, odgovoril: »V preteklosti sem pogledal večkrat. A so vrhunske uvrstitve Marca Odermatta takšna stalnica, da je v boju za veliki kristalni globus v tako izjemni formi, kot jo kaže na vsaki tekmi, nepremagljiv. Na nek način mi je celo lažje, saj se lahko obremenjujem zgolj s svojim nastopom, ne pa računanjem, koliko točk bo kdo osvojil.«

Ker alpske smučarke tudi včeraj niso izpeljale treninga smuka, so morali organizatorji v St. Antonu spremeniti program. Ker smukaške tekme ne smejo organizirati brez treninga, bosta danes (ob 11. uri) in jutri (ob 11.30) na avstrijskem Tirolskem na sporedu dva superveleslaloma. Vremenska napoved je slaba, osamljena Slovenka na startu pa bo Ilka Štuhec. Moške čaka danes na najdaljši progi na svetu v Wengnu smuk (ob 12.30), jutri pa slalom (prva proga ob 10.15, druga ob 13.15). Od Slovencev naj bi danes nastopila Martin Čater in Miha Hrobat, če si ne bo tik pred zdajci premislil kot na včerajšnjem superveleslalomu, jutri pa Štefan Hadalin.