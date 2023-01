Ljubljanski hokejisti so bili po prepričljivi torkovi zmagi tudi na Jesenicah v vlogi favoritov. Svojo vlogo so upravičili, saj so si že v prvi tretjini priigrali tri gole prednosti, v začetku zadnje so vodili že s 6:1. Njihova naloga je bila nekoliko olajšana tudi s tem, da so Jeseničani v tekmo vstopili brez svojega najboljšega moža na torkovi tekmi, finskega vratarja Anttija Karjalainena, ki je zbolel. Do izraza so prišle izkušnje varovancev Mitje Švica, njihova večja individualna kakovost, pa tudi dejstvo, da igrajo v bistveno močnejši ligi, čeprav so v njej pri dnu, medtem ko so Jeseničani redni del alpske lige končali prepričljivo na prvem mestu. Z dvema zmagama (4:0 na prvi tekmi in 6:3 na drugi) so tako še osemnajstič osvojili naslov slovenskih državnih prvakov, Jeseničani so ostali pri trinajstih.

V prvi tretjini so gostje svojo premoč potrdili v začetku desete minute, ko je v polno zadel Jaka Šturm, le 18 sekund pozneje pa je bil uspešen še Nik Simšič. Tudi v nadaljevanju uvodne tretjine je bila boljša Olimpija, ki je spet dobila večino sodniških metov in bila bolj čvrsta ob ogradi. Za še bolj mirno nadaljevanje tekme je poskrbel Aleksandar Magovac, ki je zadrsal okrog jeseniških vrat in na drugi vratnici dosegel še tretji gol za zeleno-bele. V prvi tretjini je moral domači vratar posredovati devetnajstkrat, Anthony Morrone v ljubljanskih vratih le petkrat.

Že v drugi minuti druge tretjine se je domača mreža zatresla še četrtič. Tokrat po zaslugi Mihe Zajca, ki je v polno zadel od daleč. Nekaj upanja je domači ekipi vrnil Finec Niki Blomberg minuto pozneje, toda do kakšnega večjega pritiska proti ljubljanskim vratom tudi po tem golu ni prišlo. Še več, še naprej so bili nevarnejši gostje, ki so z malce sreče prišli še do petega gola, ko je po podaji Jake Sodje pred Zajcem posredoval Tjaš Lesničar in premagal lastnega vratarja.

Tudi zadnja tretjina se je začela po željah hokejistov iz Ljubljane, ko se je po strelu Kristjana Čepona pred jeseniškimi vrati najbolje znašel Šturm. Po visokem vodstvu je vnema gostujočih hokejistov uplahnila, v obrambi niso bili več tako čvrsti. To je prvi izkoristil Patrik Rajsar in ob igri z igralcem več tudi Miha Logar, vmes pa Žan Jezovšek ni izkoristil kazenskega strela.

»Vemo, da sezona ne poteka ravno po naših željah, saj smo v ICEHL zabeležili kar nekaj porazov, vendar smo se za finale končnice državnega prvenstva zbrali, stopili skupaj in zasluženo zmagali na obeh tekmah. To pozitivno energijo bomo skušali prenesti v ICEHL, kjer bomo naredili vse, da osvojimo najmanj deseto mesto, ki bi nam še prineslo končnico,« je po osvojenem naslovu dejal Žiga Pance, kapetan državnih prvakov. »Po zmagi na prvi tekmi smo bili bolj sproščeni in si praktično že po dveh tretjinah zagotovili naslov državnih prvakov,« pa ga je dopolnil trener Mitja Šivic.