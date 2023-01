Zadovoljstvo po uvodnem skalpu Arabcev je v slovenskem taboru skazila poškodba debitanta Staša Slatineka Jovičića. Sin Zorana Jovičića, nekdanjega rokometaša in reprezentanta ter zdajšnjega trenerja Gorenja, si je poškodoval stopalo desne noge in zanj je letošnje SP že končano. Čeprav se je z 22 leti najmlajši član reprezentance – dosegel je tri gole brez zgrešenega strela – po tekmi nadejal, da kljub bolečini ni zloma in da ne bo nobenih posledic, se je razpetlo drugače, kar je potrdilo tudi slikanje noge. Selektor Uroš Zorman se je takoj odzval in namesto svojega varovanca iz trebanjskega Trima vpoklical 24-letnega Tadeja Mazeja, člana Celja Pivovarne Laško, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo s klubom do junija 2024.

Interno pravilo še velja

Na uvodni tekmi Slovencev v Katovicah je debitiralo kar pet igralcev (šesti, Gašper Horvat, je ostal na tribuni), za katere še vedno velja interno pravilo v reprezentanci – da mora vsak za svoj prvi gol na velikem tekmovanju soigralce počastiti z zabojem piva. To je z izjemo Stefana Žabića proti Savdski Arabiji uspelo štirim: poleg Slatineka Jovičića še Aleksu Vlahu, Aleksu Kavčiču in Domnu Novaku. Selektor Uroš Zorman (menda) ni vedel za takšen dogovor, a se je šaljivo odzval: »Kakšne 'gajbe'? No, pri zaboju ni nujno, da gre za pivo, lahko je tudi sok, mleko.. Brez skrbi, šalim se. Nimam nič proti temu pravilu, toda za zaboje piva bo še dovolj časa kdaj kasneje, ne pa zdaj.« Bolj kot s pivom se zdaj ukvarja s Poljsko, njegovim drugim domom oziroma drugo domovino, v kateri je bil med letoma 2011 in 2018 član Kielc, s katerimi je leta 2016 postal tudi prvak Evrope, po koncu kariere pa je bil dve leti pomočnik legendarnega igralca in trenerja Talanta Dušebajeva.

»Dobro se zavedam, kakšna tekma me čaka, še posebno na čustveni plati. A sem profesionalec in naredil bom vse, kar je v moji moči, za zmago Slovenije, kajti to je zame še dodaten motiv, želja, cilj, odgovornost.... Toda Poljaki so favoriti, predvsem zaradi tega, ker igrajo doma,« napoveduje Zorman. »Zelo dobro poznam mentaliteto poljskih rokometašev in vem, da je polna dvorana zanje lahko tudi veliko breme. Mi smo neobremenjeni in za nas rezultat, za razliko od njih, na tej tekmi in na prvenstvu ni imperativ. Ne iščem nobenih izgovorov v primeru poraza, a moramo se zavedati, da je naša ekipa precej prenovljena s številnimi novinci na največjih tekmovanjih ter le s štirimi izkušenimi in prekaljenimi igralci na reprezentančni ravni. Toda po drugi strani je lahko to tudi naša prednost na tekmi.«

Bombač: Šlo bo na nož

Prvi organizator igre Dean Bombač je zaradi manjših bolečin v hrbtu preventivno izpustil uvodni dvoboj s Savdsko Arabijo, čeprav se je na ogrevanju pred tekmo malce raztegoval in potreniral za današnji obračun s Poljaki. Nato je odšel na tribuno in si tekmo ogledal v družbi Borisa Denića, nekdanjega selektorja Slovenije in Savdske Arabije ter zdajšnjega strokovnega svetovalca moških reprezentanc, danes pa bo zanesljivo na razpolago zdajšnjemu selektorju Zormanu. Poleg Zormana in Blaža Janca (med letoma 2017 in 2020) je bil član poljskih Kielc tudi Bombač, ki je leta 2016 zapustil Pick Szeged in odšel v Kielce, po dveh sezonah pa se je vrnil v stari klub na Madžarskem.

Zdaj 33-letni Primorec, za Juretom Dolencem (34 let) drugi najstarejši v slovenski izbrani vrsti, se dobro zaveda, da bo današnji zmagovalec odnesel pomemben točkovni kapital v drugi del tekmovanja. »Pred tekmo je čutiti veliko poljsko spoštovanje do slovenskih rokometašev. Čeprav sem bil z Zormanom in Jancem del kariere tudi na Poljskem, kjer smo preživeli lepe čase, danes prijateljstva z gostitelji ne bo. V dvorani Spodek bo šlo na nož, naš cilj pa je jasen: dati maksimum od sebe in osvojiti obe točki,« napoveduje Dean Bombač pred osmo medsebojno tekmo s Poljsko na velikih tekmovanjih. Na prejšnjih sedmih je bila uspešnejša Slovenija (štiri zmage, dva poraza in remi), na SP pa je izid v zmagah 1:1 – v Španiji 2013 so slavili Slovenci s 25:24, v Nemčiji 2007 pa Poljaki s kar 38:27.

Poljaki brez prvega zvezdnika

Precej pomlajena poljska zasedba je zaradi poškodbe ostala brez prvega zvezdnika, kar 207 centimetrov visokega in 116 kilogramov težkega Kamyla Syprzaka, krožnega napadalca francoskega kluba Paris Saint-Germain. Z 71 goli (enega manj je dosegel celjski igralec Aleks Vlah) je 31-letni poljski orjak tudi prvi strelec letošnje evropske lige prvakov, toda dolgolasi Primorec Bombač, ki je doslej za reprezentanco odigral 107 tekem in dosegel 217 golov, vseeno opozarja, da imajo Poljaki še vedno precej vrhunskih igralcev. »Za nas bo tekma z njimi kot finale. Zavedamo se, da bo težko, dvorana bo nabito polna in s fantastično podporo s tribun domači reprezentanci, vemo pa tudi to, kako se na velikih tekmovanjih gleda na gostitelje. A kljub prednosti domačega igrišča bosta pritisk in breme na strani Poljakov, mi pa enostavno moramo zdržati do konca. Le z dvema točkama lahko v nadaljevanju prvenstva dosežemo odmevnejšo uvrstitev.«

Rokometne iskrice Jacobsen: To bo postala loterija Danski reprezentant Mads Mensah Larsen je bil pred odhodom na SP v ponedeljek pozitiven na testiranju na koronavirus, zato je kazalo, da ne bo mogel igrati v prvem delu tekmovanja. A 31-letni organizator igre nemškega Flensburga, ki je v hotelu v Malmöju tudi »cimer« Mikkaela Hansna, enega najboljših rokometašev na svetu, je v sredo opravil še en test in bil negativen. Ker je bil po uradnem pojasnilu v prvem primeru le »malce pozitiven«, je spet dobil pravico igranja. Danski selektor Nikolaj Jacobsen je zelo čudna protikoronska pravila na SP 2023 komentiral z besedami: »Že večkrat sem dejal, da bi lahko tekmovanje ob takšnih pravilih hitro postalo velika loterija.« Maike in Tanja za zgodovino Nemki Maike Merz in Tanja Kuttler sta se vpisali v rokometno zgodovino. Na tekmi Zelenortski otoki – Urugvaj (33:25) v skupini C v dvorani Scandinavium Arena v Göteborgu sta postali prvi ženski, ki sta kot sodnici delili pravico na igrišču na dosedanjih svetovnih prvenstvih za moške. Med 25 sodniškimi pari na SP 2023 sta poleg njiju še dva ženska: Argentinki Maria Paolantoni in Mariana Garcia ter francoski sestri dvojčiči Charlotte in Julie Bonaventura. Portugalci brez selektorja Reprezentanca Portugalske je za uvodni dve tekmi v skupini D v švedskem Kristianstadu ostala brez selektorja Paula Pererira. Strokovnjak, ki je Portugalsko vodil na EP 2020 in s šestim mestom dosegel najboljši rezultat v zgodovini evropskih prvenstev, je prvo polovico kazni že oddelal proti Islandiji (poraz s 26:30), drugo pa bo danes proti Južni Koreji. Pereira si je kazen prislužil zaradi neprimernega vedenja na zadnji tekmi proti Franciji v kvalifikacijah za OI 2020 v Tokiu. Ker pa olimpijske igre in z njo povezana tekmovanja potekajo (tako kot svetovna prvenstva) pod okriljem mednarodne zveze Ihf, mora Portugalec kazen odslužiti na SP 2023.