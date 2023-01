Medicinska fakulteta se je kasneje odprla, a kadrovska vrzel se je začela po napovedih kazati zelo kmalu. Poleg tega se je do neke mere neoliberaliziral trg medicinskega dela, za kar si (je) in si še vedno prizadeva France Cukjati, to je tudi javno zatrjeval na soočenju pred parlamentarnimi volitvami aprila 2022 na Vrhniki. Pod njegovim vodstvom ZD Vrhnika so nekatere ordinacije postale zasebne in ZD se je znašel v rdečih številkah. In četudi se je vrhniški ZD izkopal iz zasebniškega brezna, se je po državi ustvaril sloj zasebnikov, ki so privatizirali najdonosnejši del medicinskih storitev in katerega vrh ledene gore predstavlja dr. Bitenc s svojo zasebno kliniko, ki jo gradi.

Zasebniki si želijo ameriškega sistema, kjer so zdravniki zelo dobro plačani. Tudi pri nas so zdravniki najbolje plačani javni uslužbenci, a očitno so kot zasebniki še bolje. Hipokratova prisega o pomoči potrebnim se zdi v tej denarni logiki preživeti anahronizem. Bolj jim diši krilatica, da če ne bo še več denarja, bodo pa šli drugam. To logiko jim je omogočila politika zadnjih trideset let, ki je pokleknila vedno, kadar so zdravniki zagrozili s stavko in jim dala še več, ob tem pa pozabili na medicinske sestre. No, te so pa res šle v Avstrijo.

Vsi so vedeli za problem, vse vlade so se ga lotevale in običajno je zdravstveni minister med prvimi odstopil. In potem je prišel mlačnejši in stvari so šle ustaljeno pot.

In kaj se je zgodilo sedaj? Ob novicah, da bo Janševa vlada za skrajševanje čakalnih dob prelivala državni denar zasebnikom, nisem bil presenečen. A ko je to isto naredila Golobova – sem bil pa zaskrbljen. To je bila pot, ki je volivci zagotovo niso hoteli ob množični podpori Svobodi na volitvah.

In kako se rešuje problem bolnikov brez izbranega zdravnika? Redni zdravniki vzamejo dopust v svojih ambulantah in pridejo v te »ambulante za ljudi brez osebnega zdravnika«, kjer zaslužijo okoli 80 evrov na uro. Namesto da bi skrbeli za svoje paciente, si lahko priskrbijo dodatno plačo. To je logika, ki pravi, da je še donosnejše biti krizni zdravnik kot zasebnik. Catch the Cash! se je reklo v devetdesetih. To je popolnoma amaterski način reševanja težav, površno rokohitrstvo brez odgovora, kako zagotoviti »prave« manjkajoče zdravnike, ki ne bodo delali le zaradi potoka denarja.

In ko se v Ljubljani razkrije, da je pod zadnjo direktorico ZD Ljubljana šlo ducat zdravnikov med zasebnike in se povečalo število ljudi brez zdravnika, skuša ukrepati minister Loredan. A šerif Zoki zahteva, da »njegovo« direktorico pusti pri miru. Da problem ni le v Ljubljani – kot da ga to opravičuje ... Šerif skliče sestanek z ministrom in svojim nekdanjim sufražanom Golobom ter za zaprtimi vrati vse pomete pod preprogo. Minister mu pred kamerami s stisnjenimi zobmi da roko in se obveže, da bodo ravnali proti načelom delovanja politike – brez izjav za javnost, beri: brez javnosti.

Zato je protest pacientov povsem upravičen.

Zbirali smo podpise za odpravo dopolnilnega zavarovanja (in s tem bogatenja zavarovalnic), vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ga bo odpravila, mi pa se pogovarjamo o tem, da bi v zdravstvo stresli še več denarja, da bi lahko zasebniki skrajšali vrste in zdravniki na dopustu zaslužili še eno plačo.

To je banana država, tako se problemov ne rešuje, ampak pospešuje.

Marko Močnik, Vrhnika