Zunanja ministrica Tanja Fajon se je včeraj podala na mini balkansko turnejo s prvo postajo v Sarajevu. Po pogovorih z zunanjo ministrico Bisero Turković je dejala, da je sedaj predvsem od Bosne in Hercegovine in njenih voditeljev odvisno, kako trdno bodo stisnili ponujeno roko Slovenije in Evropske unije, potem ko je država dobila statusa kandidatke za članstvo v EU. Hitrost približevanja bo odvisna predvsem od izpolnjevanja štirinajstih prednostnih nalog, ki jih je postavila evropska komisija. Ministrica Turkovićeva pa je dejala, da se BiH ves čas sooča s poskusi Rusije, da jo destabilizira in si okrepi vpliv. Kot provokacijo je označila nedavno praznovanje dneva Republike srbske v Sarajevu. »Poslušali smo himni Republike srbske in Srbije na istem dogodku – mar to ni neobičajno?« je dejala.

BiH je status kandidatke dobila decembra lani, tudi ob izdatnem prizadevanju Slovenije. Skorajšnji obisk v Sarajevu je sicer decembra napovedal tudi premier Robert Golob, prav tako namerava regijo kmalu obiskati nova predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je napovedala tudi ohranitev pobude Brdo-Brioni svojega predhodnika Boruta Pahorja.

Fajonova bo jutri obiskala Črno goro, kjer je decembra že bila skupaj z avstrijskim kolegom Alexsanderom Schallenbergom v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. V državi se nadaljuje politična kriza in ne more sestaviti vlade, velika je razklanost med prosrbskimi in nacionalističnimi strujami, mogoče so predčasne parlamentarne in predsedniške volitve. V ponedeljek bo Fajonova še na Kosovu, že oktobra oziroma decembra pa je bila v Severni Makedoniji in Srbiji.