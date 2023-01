V petek in soboto se Čehi med sedmimi kandidati in eno kandidatko odločajo o novem predsedniku države, potem ko je ta položaj deset let zasedal sporni Miloš Zeman, ki mu ustava onemogoča tretji mandat. Sporen je predvsem zato, ker je do napada na Ukrajino veljal za Putinovega prijatelja, zelo naklonjen je tudi Kitajski. Sicer češki predsednik nima toliko oblasti kot francoski ali ameriški, še vedno pa imenuje mandatarja, prav tako člane ustavnega sodišča in upravnega odbora centralne banke.

Glavni trije favoriti na sedanjih predsedniških volitvah so milijarder, populist in voditelj glavne opozicijske stranke Ano Andrej Babiš, ki je vodil vlado v letih 2017–2021, nekdanji načelnik generalštaba Petr Pavel, ki je bil tudi v Natu vodilni general, in ekonomistka Danuše Nerudova, ki naj bi s svojo svežino spominjala na sedanjo simpatično in napredno slovaško predsednico Zuzano Čaputovo. Oba favorita imata po anketah blizu 30 odstotkov podpore, 44-letna Nerudova pa več kot 20 odstotkov.

Tako obstaja velika možnost, da se bosta v drugem krogu pomerila 68-letni Babiš in 61-letni Pavel, ki sta bila v 80. letih ne le člana partije, ampak menda tudi pripadnika režimske prosovjetske tajne službe. To oba zanikata. Pavel o članstvu v partiji pravi: »Gre za napako, ki je ne morem popraviti.« Danes se ima z geslom »Red in mir« za »konservativca z občutkom za socialne probleme«. Tudi Babiš nagovarja socialno šibke, toliko bolj, ker so na parlamentarnih volitvah leta 2021 ostali brez poslancev tako komunisti kot socialdemokrati, ki so še v letih 2014–2017 imeli premierja. Tudi zaradi tega hudega poraza obeh koalicijskih partnerjev leta 2021 je Babiš, ki je sicer Slovak, tedaj izgubil oblast in na premierskem položaju ga je zamenjal Petr Fiala s koalicijo desnih strank.

V ponedeljek je češko sodišče oprostilo Babiša obtožbe, da si je pred 15 leti z goljufanjem prisvojil 2 milijona evrov evropskih sredstev. Tako bi si lahko zdaj povečal podporo med volilci. A če se bo uvrstil v drugi krog, bo potem poražen, saj Pavel in Nerudova pripadata taboru nasprotnikov Babiša in oba podpira vladna desna koalicija. Vsekakor bodo njuni volilci vsi skupaj podprli tistega od obeh, ki bo prišel v drugi krog. Ankete celo kažejo, da bo Babiš v drugem krogu tako proti Pavlu kot proti Nerudovi dobil komaj 40 odstotkov glasov, zmagovalec pa 60 odstotkov.