Dajmo prestavit’ na februar!

Zveza potrošnikov Slovenije je ta teden objavila poziv, naj bo januar tako imenovani suhi mesec, ko naj ne bi pili alkohola. Pripravili so napotke, kako se uspešno prebiti skozenj, če smo od alkohola odvisni ali je to eden od načinov, kako preživljamo čas z bližnjimi, je v torek poročala Slovenska tiskovna agencija. Hmm. 10. januarja … Potem ko je ključni prvi teden januarja že minil. In tudi en ponovoletni konec tedna je že za nami.