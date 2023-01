Na Informativi bodo ponudili tudi zaposlitve

Največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 20. in 21. januarja 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že štirinajstič na enem mestu predstavil celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih do dodiplomskih in podiplomskih programov, številne poklice, informacije o štipendijah, ponujal pa bo tudi več kot 120 delovnih mest v okviru projekta Moja prva zaposlitev.