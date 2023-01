Dva tedna zaprtih več krajevnih uradov

Zaradi bolniških odsotnosti bodo v prihodnjih dveh tednih zaprti krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova in Škofljica. Zaposleni, ki sicer enkrat na teden vodijo krajevni urad, bodo pokrivali bolniške, da ne bo prišlo do izpada na upravnih enotah na Linhartovi in Tobačni.